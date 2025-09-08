Uno de los efectos previsibles de meter a las Fuerzas Armadas a la vida pública era la corrupción. Poner marinos al frente de las aduanas o a los soldados a manejar empresas de turismo y aeropuertos lo único que aseguraba era la corrupción de las Fuerzas Armadas. Y no es que no hayan sido corruptas antes, siempre han vivido en la más absoluta opacidad e impunidad.

La diferencia estriba en que antes la corrupción se limitaba al presupuesto de ambas secretarías; hoy manejan muchas funciones y programas de Gobierno que hace que por sus manos pasen miles de millones de pesos, centenares de trámites y por lo mismo decenas de oportunidades de corrupción todos los días.

En esta visión tan maniquea del ex presidente López Obrador, y que es sello de la casa cuatrotera, el mundo se divide en buenos y malos: pueblo bueno vs conservadores, neoliberales y todo aquel que no esté de acuerdo. Las Fuerzas Armadas, enemigo histórico de los movimientos de izquierda pasaron al “lado correcto de la historia” (la misma concepción de que hay un lado correcto en la historia es autoritaria, digna del fascismo o el estalinismo) cuando el presidente López Obrador decidió asignarles más de 200 tareas que antes tenían los civiles con la excusa de que era una nómina que el Estado ya pagaba y, siendo este un país sin guerras había que ponerlos en otras tareas. De un plumazo, las Fuerzas Armadas pasaron en el discurso obradorista de represores de movimientos populares a pueblo uniformado.

La corrupción no es un asunto de buenos y malos, sino de sistemas de equilibrio y combate a la impunidad. Si las Fuerzas Armadas no tienen contrapesos, si el Gobierno no tiene contrapesos, el combate a la corrupción seguirá siendo puntual y anecdótico. Vamos a creerle al Gobierno de Claudia Sheinbaum y al secretario García Harfuch que de verdad se trata de un combate a la corrupción si el caso de Huachicol Fiscal llega a sus últimas consecuencias. ¿Quiénes sabían y participaban de la trama de corrupción? Si el ex secretario de la Marina Rafael Ojeda fue enterado por el contralmirante Rubén Guerrero, a través de una carta personal, de la corrupción en las aduanas la pregunta es ¿qué hizo Ojeda al respecto?, ¿dónde están las actuaciones o cómo procesó el asunto? Más aún, la información de la acusación se filtró, alguien desde la oficina del secretario le puso dedo al contralmirante Guerrero y lo asesinaron en Colima ¿quién filtro la información que debió se confidencial, hasta dónde llegaba la trama corrupta?

Por lo pronto, lo primero que hizo García Harfuch fue proteger al exsecretario Ojeda en una perfecta disección (el actuar de unos cuantos no representa a la institución, dijo) tal como lo han hecho todos los gobiernos anteriores, esos a los que no quieren parecerse y que, sin embargo, los imitan tan, pero tan bien.