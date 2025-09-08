Frente frío 2 se extiende hacia estos estados la semana del 8 al 12 de septiembre

Según con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, en conjunto con condiciones de divergencia atmosférica, provocará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; además de chubascos aislados en la Península de Baja California y en Sonora.

En el occidente del país, una vaguada en niveles medios, combinada con el ingreso de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México, así como con la divergencia atmosférica, generará chubascos y lluvias fuertes con tormentas eléctricas en regiones del norte, oriente y sur del territorio nacional. También existe la posibilidad de granizadas en zonas del centro y occidente. En Zacatecas, se anticipan lluvias muy fuertes puntuales.

Estos estados de México recibirán al Frente Frío número 2

El actual frente frío número 2 —que permanece estacionario sobre el noreste del país— interactuará con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y con divergencia, lo cual dará lugar a lluvias muy fuertes, actividad eléctrica y posible granizo en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, mientras que en Tamaulipas se esperan precipitaciones intensas.

Mientras tanto, un canal de baja presión localizado en el sureste de México, junto con el ingreso de humedad del Golfo de México y el mar Caribe, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en esa región, incluyendo la Península de Yucatán.

Finalmente, el ambiente caluroso a extremadamente caluroso persistirá en el norte del país, así como en estados costeros del Pacífico, Golfo de México y en la Península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional.

