No se protegerá a nadie, prófugos serán detenidos por FGR: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no protegerá a nadie, por lo que los prófugos de la justicia serán detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín, y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigados por la Fiscalía General, por la comisión de probables ilícitos, el Presidente aseguró que no tiene problema de conciencia ni en éste ni en otros, porque no protege a nadie.

"Cuando se trate de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger, no tengo compromisos, al contrario. De las dos personas que mencionaste una de ellas participó hasta en los fraudes que nos hicieron y le dieron impunidad por eso, porque les ayudó en contra nuestra y no por eso voy a actuar en contra no es mi fuerte la venganza".

En Palacio Nacional, López Obrador expresó que no debe haber impunidad para nadie.

"Podrán evadir la justicia durante algún tiempo pero van a ser detenidos, la autoridad debe hacer su tarea, pero lo que no se puede decir es que no son detenidos porque nosotros los protegemos. Eso no. Es una vil mentira", mencionó.

GC