Conoce el nuevo descuento que Estafeta tiene para los adultos mayores con Inapam

Estafeta se suma al Directorio de Beneficios 2025 con Credencial Inapam, ofreciendo promociones que apoyan la vida independiente de los adultos mayores

La tarjeta Inapam ofrece a los adultos mayores distintos beneficios que facilitan su vida diaria y promueven su bienestar e independencia. ESPECIAL

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un espacio creado por el Gobierno de México con el propósito de garantizar el bienestar de las personas de la tercera edad.

Uno de los beneficios más aclamados que ofrece la institución es la tarjeta Inapam, una credencial que permite el acceso a descuentos especiales en diferentes áreas, y esta vez la popular oficina de correo, Estafeta, anunció que se suma a la lista de promociones.

A diferencia de lo que muchas personas creen, Inapam no solo brinda descuentos en servicios básicos y necesidades primarias como la comida, sino que la institución se encarga de cubrir todos los ámbitos que una persona adulta mayor puede necesitar para valerse por sí mismo.

Bajo este argumento, el Inapam reconoció que la mensajería y los envíos son necesarios para una vida independiente y pactó un acuerdo con la compañía mexicana.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios 2025 con la Credencial Inapam, los adultos mayores podrán obtener un 15% de descuento en envíos nacionales, válido en todas las sucursales Estafeta participantes.

Para hacer válido el descuento solo basta con presentar tu tarjeta Inapam antes de pagar.

Recuerda que, aunque la mayoría de las sucursales hacen válida esta promoción, es importante consultar primero si en tu sucursal más cercana está activo el beneficio.

El descuento de Estafeta con Inapam estará activo hasta el 31 de diciembre del 2025 y se puede usar todos los días del año.

Si deseas conocer más sobre todas las ventajas y beneficios que puedes recibir con tu tarjeta Inapam, ingresa a su página oficial a través del enlace https://www.gob.mx/inapam y consulta el Directorio de Beneficios 2025 para credenciales Inapam.

