Niñas de México y EU danzan junto a muro fronterizo

Niñas del Ballet International Training provenientes de ambos lados de la frontera, unieron sus manos y arte en el muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos, y danzaron juntas a través del evento "Dancers without borders".

Ante diversas personas que las admiraban en Tijuana y la Patrulla Fronteriza que resguardaba el cruce en Estados Unidos, las niñas danzaron en el límite territorial de México fomentando el arte y la paz binacional.

La valla fronteriza fue el escenario donde niñas y jóvenes a través de la danza brindaron un mensaje de paz, para dar a conocer que para las bailarinas no hay fronteras, que no importa que no abran la puerta divisoria porque existe la misma música y valores.

Con suaves movimientos las pequeñas danzantes deleitaron a los asistentes con obras como "La Bayadera", donde formaron una alineación paralela al muro.

La puerta donde se puede acceder a Estados Unidos no fue abierta a pesar de haberse solicitado, pero las bailarinas pudieron tocarse con sus pequeños dedos a través de la valla y fomentar la unión con el arte.

El evento fue realizado en colaboración con el promotor en Estados Unidos de Lightheart Dance Art, Jeff Mac Lean, y Patricia Martínez, de Canela Photography.

SA