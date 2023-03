El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes en Washington, el canciller Marcelo Ebrard se reunirá con todos los cónsules de México en Estados Unidos para que sean ellos quienes respondan de manera directa lo que está haciendo el Gobierno mexicano en el combate del fentanilo a los legisladores republicanos que están proponiendo el uso de las fuerzas armadas estadounidenses contra cárteles mexicanos.

En conferencia de prensa, el Mandatario señaló que Marcelo Ebrard pedirá a los cónsules que se informen a los connacionales sobre la lucha que el Gobierno mexicano está llevando a cabo contra esta droga y destacar el decomiso de seis toneladas de fentanilo.

Aseguró que estos legisladores republicanos quieren quedar bien con los ultraconservadores de ese país y usar estas propuestas como bandera para su “vil politiquería”.

“Desde luego vil politiquería, pero tampoco es para quedarnos callados y decir no les hagas caso. Es que quieren quedar bien con los ultraconservadores de Estados Unidos, los antimexicanos de Estados Unidos. Eso es lo que buscan, es utilizarnos a nosotros como bandera para su politiquería, pues vamos a responder para que los mexicanos allá, hispanos –sólo mexicanos son alrededor de 40 millones– nuestros paisanos sepan de cómo quieren con la agresión a México obtener beneficios políticos, y que a México se le tiene que respetar porque México es un país libre, soberano”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que si en sexenios pasados estos legisladores pudieron intervenir en México es porque se los permitían y afirmó que estas posturas no son compartidas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Esos conservadores de Estados Unidos son hasta aplaudidos aquí, pero vamos nosotros a defender nuestra soberanía y el presidente Biden pues no tiene esa postura de estos legisladores republicanos”, dijo.

México nunca permitirá que se viole su soberanía

Por medio de una carta titulada “México responde a Bill Barr sobre cárteles”, dirigida al periódico “The Wall Street Journal”, Marcelo Ebrard emitió su opinión sobre la intención de Estados Unidos de ingresar a territorio mexicano con fuerzas militares para combatir el narcotráfico. “México nunca permitirá que se viole su soberanía nacional. Somos un socio clave de Estados Unidos y debemos ser tratados con respeto”, externó el titular de Relaciones Exteriores.

“La voraz demanda de drogas en Estados Unidos, junto con la amplia disponibilidad de armas estilo militar allá, explica en gran medida el poder de los cárteles para causar estragos”, criticó el canciller. A través de su cuenta de Twitter, dio a conocer el escrito del periódico estadounidense, en el que replica la publicación de William Barr, ex fiscal General de Estados Unidos.

El Universal

Unen fuerzas para combatir al crimen

Estados Unidos y México acordaron reforzar sus lazos para combatir la producción de fentanilo y el crimen organizado durante una reunión de funcionarios en Ciudad de México el pasado jueves, informó ayer la Casa Blanca.

Los gobiernos acordaron implementar un programa para mejorar la coordinación entre las agencias de inteligencia con el objetivo de deteriorar las “cadenas de producción” del fentanilo e iniciar una campaña de salud pública para alertar de los riesgos de esta droga sintética, señaló Washington en un comunicado resumiendo los logros del encuentro.

Los encargados de liderar estas estrategias, detalló el comunicado, serán la secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Icela Rodríguez, y la asesora de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Elizabeth D. Sherwood-Randall.

EFE

Telón de fondo

Piden atacar laboratorios clandestinos de fentanilo

El pronunciamiento también coincide con los llamados de los republicanos estadounidenses a utilizar el Ejército de Estados Unidos para atacar los laboratorios de drogas en México. El senador estadounidense Lindsey Graham comentó el pasado miércoles que había que dar a los militares la autoridad para ir contra los cárteles, estén donde estén. “No para invadir México, no para derribar aviones mexicanos, sino para destruir laboratorios de drogas que están envenenando a los estadounidenses”, subrayó.

El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo en Twitter que la reunión entre Sherwood-Randall y el fiscal general mexicano tenía como objetivo “mejorar la cooperación en seguridad y luchar contra el flagelo del fentanilo”.

El analista de seguridad Alejandro Hope consideró que López Obrador está atrapado entre su propia estrategia de “abrazos, no balazos” y la creciente presión de Estados Unidos, especialmente de los republicanos, y alertó que este asunto podría convertirse en todo un tema electoral de cara a las presidenciales de 2024, como en 2016 lo fue la construcción del muro fronterizo.

“El problema es que a la administración de Biden la pones en un dilema terrible... Entre la intransigencia de los republicanos y la intransigencia de López Obrador”, indicó Hope.

AP

Desde 2019, van tres veces que piden declarar a narcos como terroristas

El 4 de noviembre de 2019, la familia LeBaron, de origen estadounidense, sufrió un ataque por parte de miembros del crimen organizado, que dejó como resultado la muerte de tres mujeres adultas y seis menores de edad.

Tras ello, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que los cárteles de la droga fueran clasificados como grupos terroristas y dejar de llamarlos cártel de Sinaloa, Nueva Generación o Zetas.

Trump explicó que estaban trabajando para la clasificación, ya que implicaba todo un proceso. En ese entonces, el canciller Marcelo Ebrard escribió en Twitter que “México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza”.

Dos años después, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió al presidente Joe Biden que incluyera a los cárteles como grupos terroristas, debido a su participación en el tráfico de migrantes y como responsables del contrabando de fentanilo.

“Es necesario, ahora más que nunca, que usted designe al Cártel de Sinaloa, al Cártel Nueva Generación y a cualquier cartel mexicano de la droga en una situación similar como organizaciones terroristas extranjeras en virtud de la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Ley de Nacionalidad. Esta medida nos ayudaría a luchar contra estos terroristas e interrumpir sus ataques mortales contra Estados Unidos”.

Ahora, un grupo de republicanos volvió a pedir lo mismo tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, que tuvo como resultado la muerte de dos de ellos.

Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios Sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, destaca que aunque la propuesta es preocupante, no ha sido impulsada desde el Ejecutivo.

“No es la primera vez que se hacen estas sugerencias de designarlos como terroristas. No es una propuesta de Estados Unidos como tal, eso sí tendría mucho peso. Son propuestas aisladas de muchos miembros, sobre todo del poder legislativo, un par de la Cámara Baja, y un ex procurador. Ellos no son representantes del Gobierno. Sin embargo, aunque no sean los representantes del Gobierno estadounidense, sí son importantes en la política de Estados Unidos”.

Agrega que a nivel internacional generaría mala reputación para México. “El que albergara a organizaciones terroristas abonaría a la idea de que nuestro país tiene un Estado fallido”.

En 2019 el entonces presidente de Estados Unidos pidió la reclasificación de los cárteles de la droga en México. AP

Voz del experto

Arturo Santana Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la UdeG

Petición de terrorismo afectaría a colaboradores

Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, explica que los estadounidenses que colaboran con los cárteles mexicanos para distribuir drogas se verían afectados por la petición de que narcotraficantes sean declarados como terroristas. En lugar de ello, recomienda que Estados Unidos combata las redes de distribución y consumo que matan hasta a 100 mil personas al año.

“Si se les designara de esta manera, los efectos estarían en suelo estadounidense porque los criminales mexicanos llevan el fentanilo, pero para poderlo distribuir tienen una red de apoyo: financiadores, blanqueadores… que son estadounidenses. Al designarlos como terroristas, cualquier estadounidense que colabore con ellos sería un blanco”.

Considera que ayudaría más atacar las redes de distribución y aprovechar las leyes que se tienen para ello. “Una medida sería que se les prohibiera la entrada, pero eso ya se hace. La cuestión del dinero, las empresas, si no estamos hablando de intervención militar, sino solo nombrarlos como terroristas, en términos prácticos sería ineficiente. Tendría afectaciones serias para programas de cooperación bilateral”.

Añade que el problema debe combatirse porque la droga está causando muchas muertes. “Es una pesadilla, aproximadamente 100 mil estadounidenses murieron por fentanilo en el último año, por sobredosis”.

"La intervención del Ejército estadounidense en México no solucionará el problema de los cárteles y las drogas"

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos. EL UNIVERSAL

"El fentanilo, la droga que ha causado cientos de miles de muertes en EU, es un problema de salud pública local en las zonas fronterizas de México"

Nadia Robles, directora del Observatorio Mexicano de Salud Mental. EFE

"Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en EU"

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. EL UNIVERSAL

Afirma la DEA

“Es la amenaza más letal que enfrenta el país”

La Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration o DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que el fentanilo es la “amenaza más letal que enfrenta el país” tras un recuento de acciones realizadas en 2022.

A finales de 2022, la Administración de Control de Drogas anunció la incautación de más de 50.6 millones de píldoras falsas mezcladas con fentanilo.

El Laboratorio de la DEA estima que estas incautaciones representan más de 379 millones de dosis potencialmente mortales.

Detalló que se trata de un opioide artificial altamente adictivo que es 50 veces más potente que la heroína.

Sólo dos miligramos de fentanilo, la pequeña cantidad que cabe en la punta de un lápiz, se considera una dosis potencialmente mortal.

La dependencia destacó que las incautaciones, cuyas dosis son suficientes para matar a todos los estadounidenses, reflejan el compromiso inquebrantable de la DEA de proteger a los estadounidenses y salvar vidas al perseguir tenazmente a los responsables del tráfico de fentanilo en los Estados Unidos.

La principal prioridad operativa de la DEA es derrotar a los dos cárteles mexicanos de la droga, los cárteles de Sinaloa y CNG, que son los principales responsables del fentanilo que está matando a los estadounidenses en la actualidad.

También anunciaron la creación de un memorial de Rostros de Fentanilo para conmemorar las vidas perdidas por el envenenamiento de la droga.



