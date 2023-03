El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentó ayer que el Ejército realiza labores de “inteligencia” no de “espionaje” tras una investigación de organizaciones civiles que documentaron que las Fuerzas Armadas usan el software de Pegasus para monitorear a activistas.

“Que quede claro: nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor”, afirmó el mandatario en su rueda de prensa diaria. Sus declaraciones se producen después de la investigación “Ejército Espía”, que denunció esta semana una estructura secreta de espionaje ilegal con el software Pegasus para interferir en las investigaciones de abusos de activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas. La investigación, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, demostró que, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dicha estructura militar espió con Pegasus al activista Raymundo Ramos en el Estado de Tamaulipas. Pero, al citar que Ramos está acusado de presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, López Obrador justificó que el Ejército necesita hacer investigación.

“Se tiene que hacer investigación, que no es espionaje. Es distinto. Y el instituto de inteligencia del Gobierno hace investigación”, indicó. Además, insistió en que su Gobierno no comete “ninguna ilegalidad”.

“Nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad”, remarcó. En octubre del año pasado, el grupo Guacamaya Leaks publicó documentos que hackeó de la Sedena, en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el Presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas. Antes de ello, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta del mundo. La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual Presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

EFE

¿Qué es Pegasus?

El programa Pegasus es una aplicación de spyware cuya función es instalarse en los celulares y tener acceso a la información personal del usuario: llamadas, archivos, fotografías y localizaciones GPS. A diferencia de otro tipo de software, Pegasus es capaz de aprovechar una vulnerabilidad y llevar a cabo un ataque de día cero que infecta un dispositivo rápidamente. Y lo hace siendo imperceptible para el ojo humano.

Cabe señalar que detrás de este complejo programa está el grupo NSO, el cual es una empresa con sede en Israel que se encarga de desarrollar armas cibernéticas. Se fundó en el año 2010 y desde entonces acumula varias demandas.

La idea original era aportar herramientas a gobiernos autorizados para prevenir ataques terroristas y otro tipo de crímenes. Sin embargo, las partes demandantes señalan que incumplen normas de privacidad y seguridad.

Sobre Guacamaya Leaks

Guacamaya Leaks es una organización internacional de hacktivistas que ha publicado informes anónimos y documentos filtrados con contenido importante en materia de interés público y opera principalmente en Latinoamérica.

Este grupo de hackers se infiltró en un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional y extrajo seis terabytes de información interna y confidencial.

Se trató de información militar recopilada a lo largo de la última década, con un nivel de detalle de las actividades operativas y de inteligencia de la milicia que nunca antes se había hecho público en México.

Sobre este tema, el pasado mes de febrero, en reunión a puerta cerrada, Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional de México, aseguró ante los legisladores integrantes de la Comisión de Defensa, de la Cámara de Diputados, que el hackeo masivo de información denominado Guacamaya Leaks, “sí vulneró al a Sedena, pero nunca puso en riesgo la seguridad nacional”.



CT