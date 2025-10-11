Clima: En Hidalgo, caminos destrozados complican rescates y ayuda tras intensas lluvias

Continúan las afectaciones en el estado de Hidalgo a causa de las intensas lluvias, las cuales han generado derrumbes, daños en caminos, caída de infraestructura y la desaparición de varias personas. Además, algunos pobladores permanecen incomunicados en sus comunidades; entre ellos se encuentra un grupo de profesores que quedó varado luego de que una escuela telesecundaria quedara prácticamente sepultada por un deslave.

Los municipios ubicados en la Sierra, la zona Otomí-Tepehua y la Huasteca figuran entre los más afectados por las lluvias de los últimos días. La situación se agrava porque los daños en caminos y carreteras dificultan el envío de ayuda a las comunidades.

Personas no localizadas en Hidalgo

En San Bartolo Tutotepec, el ayuntamiento dio a conocer una lista de 17 personas no localizadas tras los deslaves y daños ocasionados por las lluvias.

De acuerdo con la información difundida por el municipio, entre los desaparecidos se encuentran estudiantes, trabajadores de la salud, un taxista, docentes y habitantes de comunidades como Santiago, La Cumbre de la Campana, San Bartolo, El Canoy, Pie de Cerro y Manantiales.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en coordinación con Protección Civil estatal y la Guardia Nacional.

Profesores atrapados

De igual manera, a través de un video, profesores de una escuela telesecundaria ubicada en Nicolás Flores, en la comunidad de Agua Limpia, dieron a conocer que el plantel quedó prácticamente bajo los escombros de un derrumbe.

Además, el colapso afecta los caminos de acceso a la comunidad, por lo que se encuentran atrapados sin energía eléctrica, agua ni alimentos, y solicitaron ayuda urgente a las autoridades.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en la comunidad de Atizapán, municipio de Zacualtipán, donde varias familias requieren apoyo inmediato debido a los deslaves e inundaciones registrados.

En la región sur, el Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama activó el código rojo ante el incremento del caudal del río Tula, que continúa en aumento por el aporte constante de las lluvias recientes.

Se informó que la presa se encuentra al 104.14% de su capacidad, por lo cual mantiene un derrame controlado de 169.395 m³ por segundo. En cuanto al río Salado, el punto de control conocido como La Virgen registra un gasto de 11 mil m³ por segundo y se mantiene bajo observación.

Las autoridades precisaron que se reforzarán las labores de vigilancia en la zona para atender cualquier contingencia y exhortaron a los habitantes a evitar cruzar por áreas de riesgo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF