Al crimen organizado se le asestó un fuerte golpe con la captura de presuntos integrantes de un cártel en Tijuana.

Autoridades federales efectuaron dos cateos en Tijuana , Baja California, donde detuvieron a Alfonso Villa "N", alias "El Cabo13", presunto integrante del Cártel del Pacífico y quien era un objetivo prioritario desde 2022 .

También fueron capturados Juan David Ramírez "N", Lizeth Ramírez "N", Arturo Isaí Delgadillo "N", alias "El Chila" y Rosa María García "N", supuestos integrantes del Cártel del Pacífico .

Los uniformados aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, una bolsa con cristal, 85 cartuchos útiles y una bolsa de plástico con marihuana.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad señaló que los efectivos identificaron dos domicilios en las colonias Hacienda los Laureles y Las Américas.

Posteriormente se implementaron vigilancias fijas con lo que se recabaron datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir los predios.

Los elementos se dirigieron a un inmueble ubicado en la Calle Hacienda San Bruno en la colonia Hacienda los Laureles, donde detuvieron a un hombre y a una mujer, aseguraron 85 cartuchos útiles y una bolsa de plástico con marihuana.

De manera simultánea, en la calle Privada el Aguacaliente, en la colonia Las Américas, agentes cumplimentaron otra diligencia, donde detuvieron a tres personas, aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores de arma corta, cartuchos útiles y una bolsa con cristal.

A los cinco detenidos, se les informaron sus derechos y junto con lo asegurado fueron trasladados ante el Ministerio Público , quien definirá su situación jurídica. Los inmuebles quedaron sellados y en custodia de las autoridades.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía y Policía Estatal.

