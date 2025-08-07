Jueves, 07 de Agosto 2025

Caen varios presuntos integrantes del cártel en Tijuana

Alfonso Villa "N", alias "El Cabo13", presunto integrante del Cártel del Pacífico, era un objetivo prioritario desde 2022

En este operativo participaron elementos de la SSPC, de la Defensa Nacional, Marina, FGR y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía y Policía Estatal. NTX / ARCHIVO

Al crimen organizado se le asestó un fuerte golpe con la captura de presuntos integrantes de un cártel en Tijuana.

Autoridades federales efectuaron dos cateos en Tijuana, Baja California, donde detuvieron a Alfonso Villa "N", alias "El Cabo13", presunto integrante del Cártel del Pacífico y quien era un objetivo prioritario desde 2022.

También fueron capturados Juan David Ramírez "N", Lizeth Ramírez "N", Arturo Isaí Delgadillo "N", alias "El Chila" y Rosa María García "N", supuestos integrantes del Cártel del Pacífico.

Los uniformados aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, una bolsa con cristal, 85 cartuchos útiles y una bolsa de plástico con marihuana.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad señaló que los efectivos identificaron dos domicilios en las colonias Hacienda los Laureles y Las Américas.

Posteriormente se implementaron vigilancias fijas con lo que se recabaron datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir los predios.

Los elementos se dirigieron a un inmueble ubicado en la Calle Hacienda San Bruno en la colonia Hacienda los Laureles, donde detuvieron a un hombre y a una mujer, aseguraron 85 cartuchos útiles y una bolsa de plástico con marihuana.

De manera simultánea, en la calle Privada el Aguacaliente, en la colonia Las Américas, agentes cumplimentaron otra diligencia, donde detuvieron a tres personas, aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores de arma corta, cartuchos útiles y una bolsa con cristal.

A los cinco detenidos, se les informaron sus derechos y junto con lo asegurado fueron trasladados ante el Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Los inmuebles quedaron sellados y en custodia de las autoridades.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía y Policía Estatal.

