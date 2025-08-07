Acta de nacimiento: Costos del trámite actualizados por estado

El acta de nacimiento es un documento esencial para toda persona, y puedes tramitarlo en línea.Desde el pasado 1 de agosto de 2025, todos los nuevos trámites relacionados con actas de nacimiento se realizan en la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil: https://www.miregistrocivil.gob.mx/ Para tramitar el acta de nacimiento en línea necesitas:1. Tener una cuenta en Llave MX2. Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.3. Realizar el pago en línea*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV