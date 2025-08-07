Feria de la Torta en la CDMX: fecha, sede y actividades

Si eres de las personas que no pueden dejar pasar una buena comida, prepárate y reúne a tu familia y amigos para que te acompañen en la Feria de la Torta de la Ciudad de México, que está a punto de arrancar.

Con el objetivo de fortalecer la economía y promover el consumo de negocios locales, llega la Feria de la Torta, un evento que se celebra desde el año 2004 en la emblemática colonia Jardín Balbuen en la alcaldía Venustiano Carranza.

Y aunque comenzó como una pequeña reunión entre la comunidad, esta feria se ha convertido en todo un mega evento que atrae a expositores de toda América Latina, incluso ha habido participantes de España. Más que una feria, se ha convertido en todo un evento cultural en la Ciudad de México.

¿Por qué ir a la Feria de la Torta?

Si no eres fan de las tortas, o pienses que se trata de un alimento poco sofisticado, déjanos decirte que te estás perdiendo de mucho. No solo se trata de todo un icono de la comida callejera en México, también es un platillo de lo más versátil. ¡Se pueden hacer tortas de todo!

En la Feria de la Torta 2025 se espera contar con más de 90 expositores y tortas de tamaños y sabores varios. Ya se que se te antoje algo clásico como una torta de jamón o pierna, o que te sientas intrépido y te atrevas a probar una torta de jabalí o cocodrilo; seguro que encuentras una torta para ti en la Feria de la Torta.

¿Habrá una torta gigante en la Feria de la Torta 2025?

¡Por supuesto que sí! Si la torta gigante es tu parte favorita de la Feria de la Torta, este año no será la excepción. Es más, habrá una torta gigante como ninguna otra.

Este 2025, la Feria de la Torta busca superarse a sí misma y presentar la torta más grande del mundo: una monstruosidad de 90 metros de largo elaborada con más de 50 ingredientes que se espera que pese más de una tonelada.

¿Dónde y cuándo será la Feria de la Torta 2025?

Si ya te decidiste a ir y ver con tus propios ojos la torta más grande del mundo, ve despejando tu agenda porque este monchoso evento será celebrado en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza en la Colonia Jardín Balbuena.

La mejor parte es que tendrás cinco días para visitar la Feria de la Torta y comer todo lo que quieras, del 13 al 17 de agosto. Recuerda que se trata de un evento gratuito; es decir, la entrada es libre y contará con un horario de 12:00 a 20:00 horas.

¿Qué hacer en la Feria de la Torta 2025?

Además del evento principal que es la megatorta, la Feria de la Torta contará con desgutaciones de tortas exóticas, concursos y talleres para que aprendas todo sobre este icónico platillo callejero, y hasta una zona de artesanías y juegos infantiles para entretener a los más pequeños.

Claro que lo que todo mundo espera son las degustaciones de tortas exóticas y los conciertos gratuitos que desde años anteriores amenizan de forma increíble la Feria de la Torta. Este año se contará con la participación de artistas como Alex Syntek, La Sonora Dinamita, Los Panchos, Los Askis, Yaguarú, entre otros.

