En medio de una fase aún activa de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, este jueves la tormenta tropical "Ivo", que se perfila como la novena del año, avanza de manera paralela frente a las costas de Michoacán y Colima.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que este sistema provocará precipitaciones de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional y generará oleaje elevado en zonas costeras del occidente del país.Según el pronóstico del SMN, el desplazamiento de Ivo seguirá esta trayectoria:Ante esta evolución, las autoridades llaman a la población a mantenerse atenta a la información oficial, ya que las condiciones meteorológicas podrían variar rápidamente. También se exhorta a extremar precauciones en áreas propensas a lluvias intensas, inundaciones y deslaves.Los efectos de Ivo se harán sentir en varias regiones:En cuanto al oleaje, se prevén alturas de entre 3 y 4 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como de 2 a 3 metros en las de Guerrero.MF