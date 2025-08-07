En medio de una fase aún activa de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, este jueves la tormenta tropical "Ivo", que se perfila como la novena del año, avanza de manera paralela frente a las costas de Michoacán y Colima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que este sistema provocará precipitaciones de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional y generará oleaje elevado en zonas costeras del occidente del país.

Según el pronóstico del SMN, el desplazamiento de Ivo seguirá esta trayectoria:

Viernes, 00:00 horas: Tormenta tropical a 265 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Tormenta tropical a 265 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Viernes, 12:00 horas: Intensificación a huracán categoría 1, a 220 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Intensificación a huracán categoría 1, a 220 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Sábado, 00:00 horas: Mantendrá categoría 1, ubicándose a 335 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

Mantendrá categoría 1, ubicándose a 335 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas. Sábado, 12:00 horas: Retroceso a tormenta tropical, a 400 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Retroceso a tormenta tropical, a 400 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. Domingo 10, 00:00 horas: Continuará como tormenta tropical a 495 km al suroeste de Cabo San Lázaro.

Continuará como tormenta tropical a 495 km al suroeste de Cabo San Lázaro. 10 y 11 de agosto: Degradación a zona de baja presión, entre 620 y 925 km al suroeste de Cabo San Lázaro.

Ante esta evolución, las autoridades llaman a la población a mantenerse atenta a la información oficial, ya que las condiciones meteorológicas podrían variar rápidamente. También se exhorta a extremar precauciones en áreas propensas a lluvias intensas, inundaciones y deslaves.

Los efectos de Ivo se harán sentir en varias regiones:

Lluvias intensas (75 a 150 mm) en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Guerrero.

en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Guerrero. Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima, Michoacán, Chihuahua, Durango, Campeche y Guanajuato.

en Colima, Michoacán, Chihuahua, Durango, Campeche y Guanajuato. Chubascos fuertes (25 a 50 mm) en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur y Coahuila.

En cuanto al oleaje, se prevén alturas de entre 3 y 4 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como de 2 a 3 metros en las de Guerrero.

MF