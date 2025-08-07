Hoy No Circula viernes 8 de agosto de 2025: Autos que descansan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México. Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX), con corte a las 17:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es aceptable por lo que los niveles de contaminación no son lo suficientemente altos como para activar la contingencia ambiental y el Doble Hoy no Circula, por ello el programa aplica de forma normal para mañana. El Hoy No Circula de este viernes 8 de agosto del 2025 en la CDMX y el Edomex aplica para los siguientes autos: Mientras que los autos con los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos.Para que mañana puedas tomar tus precauciones, te recordamos que el horario del Hoy No Circula es desde las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción será de 5:00 a 11:00 horas.A partir del pasado mes de julio de 2025, el programa se amplió con la inclusión de nuevos municipios del Estado de México.NA