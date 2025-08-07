Tarjeta Rosa 2025: Estas son las fechas del pago en agosto

Como parte de una iniciativa que pretende ayudar a las mujeres en situación vulnerable, la Secretaría del Nuevo Comienzo del gobierno del estado de Guanajuato puso a disposición de las beneficiarias el calendario oficial de pagos de la Tarjeta Rosa.

La Tarjeta Rosa es un programa social impulsado por las autoridades con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres guanajuatenses día a día.

Es por medio de apoyos económicos directos que las afiliadas al programa reciben, en determinados tiempos espaciados del año, montos que ayudan a fortalecer las economías familiares para que puedan tener acceso a las necesidades básicas.

Calendario oficial de pagos

La Tarjeta Rosa contará con seis dispersiones de pagos a lo largo de 2025 , y hasta el mes de julio ya van tres. Estas son las fechas restantes:

4ª dispersión: 15 de agosto

5ª dispersión: 15 de octubre

6ª dispersión: 15 de noviembre

Para acceder a este beneficio debes tener entre 25 y 45 años, ser madre y residir en Guanajuato.

Puedes registrarte a través del sitio web https://app-tarjeta-rosa.guanajuato.gob.mx/#/, aunque posteriormente deberás agendar una cita mediante una llamada telefónica.

No obstante, puedes acudir a alguna de las dependencias públicas autorizadas para obtener más detalles del registro a la Tarjeta Rosa. Los centros disponibles son:

Centro Gerontológico en Mangas Cuatas, Atarjea.

Auditorio Municipal de Santa Catarina.

Casa de la Cultura en Tierra Blanca.

Salón Miguel Hidalgo, Xichú.

Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, Guanajuato.

Casa de la Cultura, Santiago Maravatío.

Cecyte Comonfort en Comonfort.

