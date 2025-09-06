México anuncia inversión millonaria para producción de carne en 3 estados

Este sábado 6 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 700 millones de pesos (aproximadamente 37.4 millones de dólares) para impulsar la producción de carne en Durango, Sonora y Coahuila. La medida busca respaldar al sector ganadero nacional tras el cierre de la frontera con Estados Unidos a la exportación de ganado, ocasionado por la plaga del gusano barrenador.

"Quiero agradecerles (a los ganaderos) porque fueron persistentes en las reuniones, hablamos, les dije que podemos dar créditos solamente, y dijeron: 'No, Presidenta, ayúdennos más, no podemos cargar con todo el crédito los ganaderos'", contó Sheinbaum durante su visita al estado de Durango este día.

"Les dije: 'Bueno, pero tienen que garantizar que se apoye principalmente al pequeño productor, al que tiene pocas cabezas, que ellos sean los que se beneficien más de este programa', y estuvimos de acuerdo de tal manera que hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos para apoyar la producción de carne", añadió la Mandataria.

Sheinbaum explicó que ese apoyo "implica entrega de sementales bovinos, implica un fondo de apoyo para engorda, e implica también centros integrales de producción de carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación".

El pasado 9 de julio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) cerró de nuevo la frontera estadounidense a la importación de ganado mexicano, tras la detección de un nuevo caso de gusano barrenador en el estado de Veracruz.

Este cierre, el tercero en apenas ocho meses y tan solo tres días después de su reapertura, ha elevado la preocupación entre los ganaderos locales, quienes advierten que el cierre tiene consecuencias económicas severas.

Sheinbaum contó que luego de reuniones con asociaciones en Sonora, Coahuila y Durango, decidió apoyar la producción de carne para el mercado interno en el marco del Plan México, "que quiere decir que se produzca en nuestro país lo mejor y la mejor calidad para el mercado interno y para exportación".

Recordó que su gobierno trabaja con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos "para que de manera técnica no haya contaminación de esta plaga y poder iniciar la exportación nuevamente".

En medio de la creciente inquietud por sus consecuencias económicas, el viernes Álvaro Bustillos, líder de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, norte de México, estimó que la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos podría reanudarse en un par de meses gracias al avance del programa de la mosca estéril, estrategia sanitaria que combate al gusano barrenador.

Actualmente, más de 700 mil cabezas de ganado permanecen varadas debido al cierre de frontera, situación que afecta a ambos países, aunque con mayor impacto en el mercado estadounidense, altamente dependiente de la carne mexicana.

En un intento de detener la plaga, Estados Unidos y México acordaron remodelar la planta para la producción de moscas estériles del gusano barrenador en Chiapas, frontera sur mexicana, valuada en 51 millones de dólares, de los cuales Washington pondrá 21 millones.

