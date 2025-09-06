Tarjeta Bienestar: Cuánto dinero pagan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina, cifras hasta septiembre 2025

Los estudiantes beneficiarios de los programas de la Secretaría del Bienestar no recibieron pago durante el bimestre julio-agosto y, hasta ahora, desconocen la fecha en que se depositará el apoyo correspondiente a septiembre-octubre. Como es habitual, la entrega del recurso se organiza de acuerdo con la inicial del primer apellido. En caso de contar con la tarjeta del Bienestar, el dinero puede retirarse el mismo día del depósito o en cualquier momento posterior, en cualquier banco.

¿Cuánto pagan los programas del Bienestar a los estudiantes?

Este año 2025 son 3 los programas que benefician a los alumnos de educación básica, media superior y superior en México; cada uno ofrece un monto diferente por grupo y por nivel.

La Beca Rita Cetina, que beneficia a alumnas y alumnos de primaria, pero este año solo aplica para los de secundaria, entrega mil 900 pesos por familia, más 700 pesos adicionales por estudiante en caso de tener a dos alumnos o más en secundaria.

En el caso de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, que apoya a adolescentes en preparatoria o bachillerato público, otorga mil 900 pesos por estudiante.

Mientras que la beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, entrega un pago de 5 mil 800 pesos por estudiante, también de forma bimestral.

El propósito de las becas de la Secretaría del Bienestar es brindar apoyo económico a las familias y a los estudiantes, con el fin de impulsar la permanencia en las aulas y facilitar la conclusión de sus estudios.

