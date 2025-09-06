SEP: ¿Escuelas tendrán clases el 15 de septiembre de 2025 o es puente?

El nuevo ciclo escolar inició el pasado lunes 1 de septiembre, y ya suena entre los padres de familia, tutores, profesores y alumnos, la llegada del primer feriado, con motivo de las Fiestas Patrias.

Las personas deben saber que el 16 de septiembre es día descanso obligatorio o puente con motivo de las celebraciones por la Independencia de México, no obstante, esto es lo que debes de tener en cuenta, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El calendario oficial de la SEP marca que el primer puente tras el regreso a clases será el martes 16 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia de México.

El 15 de septiembre cae en lunes este año y está marcado como día de reflexión, en el marco del 215 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia.

Ese día no es considerado descanso oficial y sí hay clases, algunas escuelas podrían suspender clases o reducir actividades, lo que abriría la posibilidad de un megapuente. Valdría la pena informarse en el plantel donde se estudie.

El 16 de septiembre sí es un día de descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo (LFT). Si se otorgan también el sábado 13, domingo 14 y lunes 15, el descanso se extendería por cuatro días consecutivos.

No obstante, esto dependerá de cada escuela, ya que no es obligatorio.

Para los trabajadores, deben recordar que si laboran el día 15 deben recibir un pago normal por realizar sus actividades; sin embargo, si laboran el martes 16, tienen que recibir su pago del día más el doble, puesto que así lo determina la Ley Federal del Trabajo.

