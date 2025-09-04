La alberca natural más grande del mundo que no está lejos de Guadalajara

Con la llegada del puente del 16 de septiembre en México, muchas familias ya se preparan para aprovechar este descanso que conmemora la Independencia. En 2025, la fecha cae en martes, sin embargo, algunas personas quieren aprovechar el fin de semana anterior (sábado 13 y domingo 14) para salir de la rutina, disfrutar en familia y conocer nuevos destinos sin gastar demasiado. Para quienes viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), una de las mejores alternativas se encuentra a pocas horas de distancia: Rincón de Guayabitos, famoso destino turístico considerado como la alberca natural más grande del mundo.

Este destino de playa se localiza en el municipio de Compostela, en el vecino estado de Nayarit, y es reconocido por sus aguas tranquilas que permiten nadar con seguridad a grandes y a chicos. Su oleaje es tan ligero que la playa ha sido bautizada como la alberca natural más grande del mundo, lo que la convierte en un lugar ideal para familias con niños, parejas, con mascotas, o grupos de amigos que buscan relajarse. La suavidad de su arena dorada y la amplitud de la playa invitan a pasar largas horas descansando bajo el sol o disfrutando de actividades recreativas.

Guayabitos destaca por ser un destino relativamente barato, sobre todo en estos tiempos posteriores al regreso a clases. La zona cuenta con una amplia oferta de hospedaje que va desde hoteles económicos y bungalows familiares, hasta casas en renta cerca del mar. También abundan los restaurantes con platillos típicos de la región y frescos mariscos que forman parte de la experiencia gastronómica de la costa de Nayarit.

Entre las actividades más populares que se pueden hacer en Rincón de Guayabitos está la visita en lancha a la Isla del Coral, un pequeño paraíso de arena blanca y aguas cristalinas que ofrece un ambiente más privado y perfecto para practicar snorkel. Este paseo es uno de los preferidos por los turistas y complementa la experiencia de vacacionar en Guayabitos.

La distancia de Guadalajara a Rincón de Guayabitos es de aproximadamente 232.8 kilómetros, según Google Maps, y existen dos rutas principales: una que va por la carretera Guadalajara-Tepic (Libre Nogales), con un tiempo estimado de 3 horas y 54 minutos, o bien, por la Autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, que reduce el viaje a más o menos 2 horas y 53 minutos. Ambas alternativas permiten disfrutar del paisaje montañoso y boscoso que conecta a Jalisco con Nayarit.

En comparación con otros destinos cercanos como Puerto Vallarta, en el mismo Jalisco, o Manzanillo, en Colima, Guayabitos es una alternativa más económica, lo que lo convierte en una gran opción para aprovechar un puente como el del 16 de septiembre, y sobre todo, para aquellos a los que se les da el lunes y todo el fin de semana de descanso. Con ambiente familiar, precios bajos y la posibilidad de nadar en la alberca natural más grande del mundo, este destino cercano a Guadalajara es el lugar perfecto para celebrar las Fiestas Patrias disfrutando del mar.

