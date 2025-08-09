El día de ayer por la noche, al rededor de las 19:00 horas el Radar Doppler del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advirtió de la formación de un núcleo con potencial de generar lluvia fuerte. La posición de dicha formación se encontraba en ese momento en la zona de Cuquío y la Ciénaga, con rumbo hacia el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En tres horas, la imagen satelital compartida mostraba una amplia nubosidad con actividad eléctrica que abarcaba no solo el AMG, sino también Zapotlanejo y Cuquío. El desplazamiento era hacia el oeste. La precipitación llegó en las últimas horas del viernes y fue copiosa hasta las primeras de este sábado.

En la madrugada, la lluvia continuó, pero ya establecida en un rango entre ligera y moderada, y fue disminuyendo su precipitación hasta cesar por completo. No obstante, dejó algunas afectaciones en Zapopan.

Afectaciones por la lluvia durante la madrugada

Protección Civil y Bomberos del municipio registraron inundaciones en dos vías importantes de la ciudad.

La primera de ellas ocurrió en el cruce entre avenida Patria y avenida Beethoven en la colonia La Estancia. La inundación en este punto dejó tres autos varados.

El mismo saldo de vehículos sin respuesta se presentó en la avenida Adolfo López Mateos, a la altura de Ciudad del Sol.

Por último, en esa misma vialidad, a la altura de la colonia Las Águilas, se reportaron encharcamientos de hasta 30 centímetros de acumulado de lluvia, sin afectaciones en vehículos.

Por ello, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan se desplegaron durante la madrugada en los puntos de mayor afectación en la ciudad para retirar basura de las alcantarillas y bocas de tormenta para que los niveles de agua disminuyan.

Tráfico en carretera Guadalajara-Tepic

En las primeras horas del sábado, automovilistas reportaron que el tráfico en carretera Guadalajara - Tepic, a partir del cruce con avenida El Bajío, en dirección a La Venta del Astillero, estaba colapsado. La situación se debería a inundaciones registradas por la lluvia de anoche y un percance vial ocurrido en la zona de la Terminal de Autobuses Nuevo Milenio de Zapopan y el Antiguo Camino a San Juan de Ocotán.

