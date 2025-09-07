El 4 de septiembre a las 07:00 horas, autoridades localizaron el cuerpo de una mujer en la calle Siete Leguas del Fraccionamiento Vista Horizonte, en Tijuana. El cadáver estaba envuelto en una sábana blanca y, junto a él, se halló una cartulina con la leyenda: “Esto les va a pasar por andar con maridos ajenos”.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima (aún sin identificar) presentaba huellas de violencia física, aunque su vestimenta permanecía completa. La Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una carpeta de investigación y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para realizar las pruebas necesarias que determinen la causa exacta de la muerte.

La zona donde fue encontrado el cuerpo es despoblada y carece de cámaras de vigilancia, lo que dificulta el trabajo de las autoridades para ubicar a los responsables. Sin embargo, el mensaje colocado en la cartulina, así como la forma de exhibir a la víctima en la vía pública, permiten clasificar el hecho como feminicidio.

El feminicidio en la legislación mexicana

El Artículo 325 del Código Penal Federal define el feminicidio como el asesinato de una mujer por razones de género. Se reconoce como tal cuando concurren circunstancias específicas, entre ellas:

Violencia sexual evidenciada en el cuerpo de la víctima

Lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes

Antecedentes de violencia en el ámbito familiar, escolar, comunitario o laboral

Existencia de una relación afectiva, de confianza o sentimental entre víctima y agresor

Historial de amenazas, acoso o agresiones previas

Exhibición del cadáver en un lugar público

La sanción por este delito es de 40 a 60 años de prisión, además de una multa de 500 a mil días. La pena aumenta si la víctima es menor de edad, estaba embarazada, era adulta mayor, presentaba alguna discapacidad o si el responsable era funcionario público.

De “crimen pasional” a violencia de género reconocida

Durante años, este tipo de homicidios solían clasificarse como “crímenes pasionales”, invisibilizando la violencia estructural detrás de ellos. Con la incorporación del feminicidio al Código Penal Federal en 2012 y la reforma de 2023, se reconoció que estos asesinatos responden a un contexto de misoginia y desigualdad de género.

El caso registrado en Tijuana refleja esta evolución legal y social. El mensaje de carácter misógino y la exhibición del cuerpo en la vía pública constituyen elementos claros de un feminicidio, dejando atrás la antigua clasificación de “crimen pasional”.

Con información de SUN

BB