SCJN estrena imagen institucional; así luce el nuevo logo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer la nueva imagen institucional que representa un cambio de época.

En un comunicado la SCJN señaló que la imagen refleja los valores que guiarán sus trabajos jurisdiccionales: pluralidad, inclusión, cercanía y respeto a la diversidad cultural de México.

Resaltó que la nueva identidad visual proyecta la pluriculturalidad del país y la integración de sectores históricamente excluidos, con un enfoque social y de respeto al medio ambiente.

"Representa, además, la labor del Máximo Tribunal como un servicio accesible, con credibilidad, certidumbre y cercanía al pueblo de México", subrayó el Máximo Tribunal del país.

Destacó que el cambio más significativo en la renovación es la incorporación del bastón de mando como nuevo elemento del símbolo institucional.

La Corte subrayó que este emblema cultural, político y espiritual de los pueblos originarios de México representa el reconocimiento y honor hacia la autoridad que recibe la encomienda de servir y hacer justicia.

Junto al bastón de mando se mantienen los símbolos que expresan la esencia de la función jurisdiccional: el águila libertaria, la balanza, la rama de olivo, la hoja de laurel, el pergamino y la espada.

El organismo señaló que con esta renovación se constituye como un auténtico Tribunal Constitucional al servicio de la sociedad, comprometido con la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos; los pueblos originarios y afromexicanos, así como con la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

"La nueva imagen de la Corte sintetiza los valores que guiarán esta etapa y se convierte en el sello de una justicia verdaderamente cercana al pueblo de México", refirió.

