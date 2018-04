Margarita Zavala afirma que también la siguió el Cisen

Margarita Zavala, candidata presidencial por la vía independiente, reveló que al igual que a Ricardo Anaya, abanderado de la coalición Por México al Frente, a ella también la siguieron elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en sus recorridos por Chiapas, Veracruz y Puebla, cuando aún era aspirante a la candidatura.

Tras tener un desayuno de recaudación con aproximadamente 300 personas, dijo que no le molesta esta acción, pues los agentes se portaron “muy decentes” con ella e incluso se identificaron.

La aspirante dio a conocer esta información luego de que se le consultó por la posible seguridad del Estado Mayor Presidencial (EMP) que se le podría otorgar al ser abanderada presidencial y dijo que ésa es una decisión del Estado mexicano y no de los contendientes.

“A mí no me molesta y menos que la gente haga su trabajo, no quiero ser un obstáculo”.