Un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente y centro de México, según el reporte del clima para hoy 13 de agosto de 2025 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que hoy se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado a nublado y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las precipitaciones estarán presentes principalmente de las 15:00 a las 23:00 horas en gran parte de la capital.Asimismo, se pronostican vientos variables de 15 a 30 km/h, con rachas cercanas a los 50 km/h, sobre todo en las zonas norte, poniente y oriente entre las 16:00 y 19:00 horas. Mañana jueves, las lluvias continuarán en la metrópoli, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales.En cuanto a las temperaturas, la máxima estimada será de 25 grados Celsius y la mínima de 14. A lo largo del día, los valores oscilarán entre los 18 a las 09:00 horas, alcanzando el pico máximo al mediodía, y descendiendo gradualmente hasta llegar a 14 durante la madrugada. Se prevé una acumulación de lluvia de 15 a 29 mm.Las horas con mayor probabilidad de lluvia en la Ciudad de México para este miércoles 13 de agosto de 2025, según la plataforma del clima The Weather Channel, son:El periodo crítico de lluvias más intensas se concentrará entre las 17:00 y 20:00 horas, con probabilidad superior al 60% y presencia de tormentas.En su pronóstico por regiones, el SMN, dependencia de la Conagua, indica que para el Valle de México, en el transcurso del día, habrá cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla o neblina en zonas altas, y con temperaturas mínimas menores a 5 grados en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Estado de México, y chubascos con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.La temperatura mínima en la CDMX será de 12 a 14 grados y la máxima de 24 a 26. Para Toluca, EdoMex, se prevé temperatura mínima de 8 a 10 grados y máxima de 20 a 22 grados.Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones por las lluvias y ráfagas de viento, así como a evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, resguardarse en sitios seguros y mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales.