Un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente y centro de México , según el reporte del clima para hoy 13 de agosto de 2025 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que hoy se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado a nublado y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las precipitaciones estarán presentes principalmente de las 15:00 a las 23:00 horas en gran parte de la capital.

Asimismo, se pronostican vientos variables de 15 a 30 km/h, con rachas cercanas a los 50 km/h, sobre todo en las zonas norte, poniente y oriente entre las 16:00 y 19:00 horas. Mañana jueves, las lluvias continuarán en la metrópoli, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales.

En cuanto a las temperaturas, la máxima estimada será de 25 grados Celsius y la mínima de 14. A lo largo del día, los valores oscilarán entre los 18 a las 09:00 horas, alcanzando el pico máximo al mediodía, y descendiendo gradualmente hasta llegar a 14 durante la madrugada. Se prevé una acumulación de lluvia de 15 a 29 mm.

Las horas con mayor probabilidad de lluvia en la Ciudad de México para este miércoles 13 de agosto de 2025, según la plataforma del climaThe Weather Channel, son:

17:00 horas – 60% (tormentas)

18:00 horas – 76% (tormentas)

19:00 horas – 90% (tormentas)

20:00 horas – 81% (tormentas)

El periodo crítico de lluvias más intensas se concentrará entre las 17:00 y 20:00 horas, con probabilidad superior al 60% y presencia de tormentas.

El clima de HOY para el Valle de México

En su pronóstico por regiones, el SMN, dependencia de la Conagua, indica que para el Valle de México, en el transcurso del día, habrá cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla o neblina en zonas altas, y con temperaturas mínimas menores a 5 grados en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Estado de México, y chubascos con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México , todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 12 a 14 grados y la máxima de 24 a 26. Para Toluca, EdoMex, se prevé temperatura mínima de 8 a 10 grados y máxima de 20 a 22 grados.

Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones por las lluvias y ráfagas de viento, así como a evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, resguardarse en sitios seguros y mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF