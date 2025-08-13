Una falla mecánica en un elevador de una plaza comercial de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México dejó un saldo de dos personas lesionadas y la suspensión de todas las actividades en el inmueble. Ante ello, las autoridades desalojaron la plaza y el alcalde, Luis Mendoza Acevedo, informó que revisarán a fondo el edificio para que cumpla con las medidas que requiere Protección Civil para evitar poner en riesgo a los usuarios.

De igual forma, la situación fue atendida por paramédicos y elementos de Protección Civil. Se dieron primeras atenciones a los afectados y para realizar el operativo para sacar a las personas que se encontraban en el lugar. Los lesionados son un hombre y una mujer, de 47 y 60 años de edad, respectivamente. Las personas resultaron con lesiones en la cabeza y cervicales, por lo que fueron trasladados a un hospital.

En ese sentido, el usuario @ArturoMarin_21 en X narró los detalles del incidente de acuerdo a cómo le ocurrieron a su madre, la mujer lesionada.

La madre del sujeto notó de inmediato el mal funcionamiento del elevador al sentir movimientos atrabancados. Ante ello, las personas dentro del elevador intentaron abrir las puertas a la fuerza sin lograr la apertura. El hecho fue narrado a su hijo a través de mensajes de WhatsApp, sin embargo, por momentos no se podía enlazar la llamada, por lo que la comunicación fue complicada.

Cuando finalmente las líneas de telefono enlazaron, el hijo logró escuchar el repentino “resbalón” del elevador y los gritos de las personas dentro de él. Según narra, se trata de un descenso rápido y atropellado, con ruidos de "rechinidos de llanta". Finaliza con un golpe que cimbra a los personas dentro del elevador.

Tras esta situación terrorífica el elevador sube y abre en sótano 3, por lo que las tres personas atrapadas logran salir del elevador. El incidente dura entre ocho y once minutos. En todo momento, el elevador no responde y los botones de auxilio no funcionan.

Pese a que su madre aparentemente solo cuenta con lesiones musculares, @ArturoMarin_21 denuncia que el personal de la plaza no cuenta con protocolos de protección civil para accidentes de este tipo, pues transcurrió hasta una hora luego de haber sucedido el accidente para que cerraran el elevador, el cual continuó siendo utilizado durante este periodo. Además, transcurrieron hasta tres horas y 40 minutos sin que se diera atención a los afectados.

La cronología completa puede leerse en este hilo de X:

AYUDA, mi madre acaba de resultar afectada x falla de elevador enfrente del @liverpoolmexico de @MitikahMall. Hay 2 personas lastimadas, cayó de PB a sótano 7 de forma escalonada, sufriendo golpes en 3 momentos. EN LA PLAZA NO HACEN NADA @c4jimenez @SGIRPC_CDMX @BJAlcaldia— Arturo GM (@ArturoMarin_21) August 13, 2025

Te puede interesar: Decomisan material millonario en Sinaloa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

