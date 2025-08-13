Profeco: Consejos y estrategias para ahorrar este regreso a clases 2025

La Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), además de analizar productos, también incluye en sus ediciones algunas estrategias clave para ahorrar y gastar menos dinero.

Ahora, en vísperas del regreso a clases para el ciclo escolar 2025-2026, la institución mexicana publicó un artículo con consejos y recomendaciones para no despilfarrar en útiles y materiales escolares.

Ya sea que seas padre o madre de familia, alumno que costea sus propios estudios, grande o chico, estos tips son para cualquier persona que busque ahorrar unas monedas en este regreso a clases.

Aunque para muchos niños y niñas el regreso a clases es una temporada fascinante de nuevos comienzos, también es cierto que durante esta época del año muchas veces se gasta una suma importante de dinero en artículos y necesidades básicas de un estudiante.

Por eso, basándonos en las recomendaciones de Profeco, aquí te contamos cuáles son las mejores alternativas para no gastar tanto en esta vuelta a los salones.

Consejos para ahorrar este ciclo escolar 2025-2026

Fija un presupuesto y evita compras compulsivas

Identifica todos los materiales que realmente necesitas comprar y determina un presupuesto realista que puedas respetar, para no gastar dinero en objetos innecesarios.

Compra materiales con durabilidad

Antes de comprar algo, verifica que sea de buena calidad y revisa los materiales con los que está hecho. Recuerda que muchas veces lo barato sale caro, así que procura invertir en artículos que te acompañen por más tiempo.

Cerciórate de que los útiles aún están en buen estado

La mayoría de las veces no es necesario reemplazar todos los útiles del año anterior. Verifica cuáles aún pueden durar un poco más y solo compra los que realmente necesites.

Revisa los uniformes

Al igual que los útiles, los uniformes normalmente no se necesitan cambiar cada ciclo escolar. Revisa si aún le queda a tu hijo o hija, o considera comprarlo en tiendas de segunda mano.

Compara precios

Procura revisar los precios en varias tiendas antes de comprar los útiles. Así podrás identificar la mejor opción y hacer rendir más tu dinero.

Considera comprar al mayoreo

Si conoces a otras personas que también estudian o tienen hijos en la escuela, organicen compras al mayoreo , ya que esto suele reducir el precio de los útiles escolares.

Aprovecha programas sociales y becas

En México existen muchas becas y programas sociales que apoyan económicamente y en especie a los estudiantes. Revisa si hay alguna convocatoria activa en tu localidad y regístrate.

Para conocer más detalles y opciones que faciliten el regreso a clases, recuerda que Profeco pone a disposición de todos su Revista del Consumidor, la cual busca brindar información útil para realizar compras informadas y adquirir productos de calidad.

