El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió de lluvias intensas y muy fuertes en varios estados de la República. Aquí los detalles:

Para hoy, el monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; puntuales fuertes en Sonora; intervalos de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

Un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente y centro de México.

No te pierdas: Lluvia y GRANIZO para Guadalajara a esta hora del miércoles 13

Por otra parte, la onda tropical núm. 21 se desplazará al sur de las costas de Michoacán y el flujo de aire húmedo del océano Pacífico, generarán lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco .

Una vaguada en altura recorrerá el sureste y sur de México y originará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero.

Asimismo, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada a la onda tropical núm. 22 propiciará lluvias puntuales intensas en Campeche; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas .

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en zonas del sur de la península de Baja California, noroeste del país y estados fronterizos del norte de México, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California, noroeste y oeste de Sonora.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 13 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Campeche (oeste). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Estado de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA