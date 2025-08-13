FGR asegura que entrega de narcos a EU fue una decisión "soberana"

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, dijo que la entrega masiva de 26 reos de diferentes centros penitenciarios del país no fue por extracción y se trató por decisión soberana.

Entre los transferidos se encuentran: Servando Gómez, "La Tuta", líder de los "Caballeros Templarios"; Abigael González Valencia, "El Cuini", uno de los principales operadores del Cártel Nueva Generación (CNG); y Roberto Salazar, acusado de participar en el asesinato en 2008 de un alguacil adjunto del condado de Los Ángeles, entre otros.

En conferencia de prensa, el Fiscal señaló que él es muy claro, "para defender a nuestra población y la soberanía de los países, no va a haber ningún obstáculo que podamos nosotros incluir para no cumplir con las tareas fundamentales de defensa de nuestra sociedad".

El fiscal enfatizó que no hubo ninguna diferencia en los criterios de selección para la entrega de los criminales a autoridades estadounidenses, se aplicó la misma base constitucional y legal.

"Estamos aplicando el mismo sistema en donde un país soberano requirente le pide a un país soberano requerido un apoyo de este carácter que está dentro del marco legal nuestro es exactamente lo mismo, además es lo mismo que vamos a seguir haciendo", precisó.

Nombres de los 26 narcotraficantes llevados por el Departamento de Justicia de EU

Enrique Arballo Talamantes Benito Barrios Maldonado Luis Raúl Castro Valenzuela Francisco Chávez Abdul Karim Conteh Baldomero Fernández Beltrán Ismael Enrique Fernández Vázquez Abigael González Valencia Leobardo García Corrales José Carlos Guzmán Bernal Antón Petrov Kulkin Roberto Omar López José Francisco Mendoza Gómez Hernán Domingo Ojeda López Daniel Pérez Rojas Juan Carlos Sánchez Gaytán David Fernando Vásquez Bejarano José Antonio Vivanco Hernández Mauro Alberto Núñez Ojeda Juan Carlos Félix Gastélum Jesús Guzmán Castro Pablo Edwin Huerta Nun Servando Gómez Martínez Kevin Gil Acosta Roberto Salazar Martín Zazueta Pérez

AO

