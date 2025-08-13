Miércoles, 13 de Agosto 2025

FGR asegura que entrega de narcos a EU fue una decisión "soberana"

El titular de la Fiscalía enfatizó que no hubo diferencia en los criterios de selección para entregar a los criminales a los Estados Unidos 

Además, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que la decisión de entregar a 26 capos del narcotráfico a Estados Unidos, fue una decisión de seguridad. EFE / ARCHIVO

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, dijo que la entrega masiva de 26 reos de diferentes centros penitenciarios del país no fue por extracción y se trató por decisión soberana.

Entre los transferidos se encuentran: Servando Gómez, "La Tuta", líder de los "Caballeros Templarios"; Abigael González Valencia, "El Cuini", uno de los principales operadores del Cártel Nueva Generación (CNG); y Roberto Salazar, acusado de participar en el asesinato en 2008 de un alguacil adjunto del condado de Los Ángeles, entre otros.

En conferencia de prensa, el Fiscal señaló que él es muy claro, "para defender a nuestra población y la soberanía de los países, no va a haber ningún obstáculo que podamos nosotros incluir para no cumplir con las tareas fundamentales de defensa de nuestra sociedad".

El fiscal enfatizó que no hubo ninguna diferencia en los criterios de selección para la entrega de los criminales a autoridades estadounidenses, se aplicó la misma base constitucional y legal.

"Estamos aplicando el mismo sistema en donde un país soberano requirente le pide a un país soberano requerido un apoyo de este carácter que está dentro del marco legal nuestro es exactamente lo mismo, además es lo mismo que vamos a seguir haciendo", precisó.

Nombres de los 26 narcotraficantes llevados por el Departamento de Justicia de EU

  1. Enrique Arballo Talamantes
  2. Benito Barrios Maldonado
  3. Luis Raúl Castro Valenzuela
  4. Francisco Chávez
  5. Abdul Karim Conteh
  6. Baldomero Fernández Beltrán
  7. Ismael Enrique Fernández Vázquez
  8. Abigael González Valencia
  9. Leobardo García Corrales
  10. José Carlos Guzmán Bernal
  11. Antón Petrov Kulkin
  12. Roberto Omar López
  13. José Francisco Mendoza Gómez
  14. Hernán Domingo Ojeda López
  15. Daniel Pérez Rojas
  16. Juan Carlos Sánchez Gaytán
  17. David Fernando Vásquez Bejarano
  18. José Antonio Vivanco Hernández
  19. Mauro Alberto Núñez Ojeda
  20. Juan Carlos Félix Gastélum
  21. Jesús Guzmán Castro
  22. Pablo Edwin Huerta Nun
  23.  Servando Gómez Martínez
  24. Kevin Gil Acosta
  25. Roberto Salazar
  26. Martín Zazueta Pérez

