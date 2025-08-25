Madres Trabajadoras Bienestar: Esto debes saber en la última semana con registro abierto

El programa Madres Trabajadoras Bienestar 2025 ha abierto su registro para apoyar a madres solteras, y ante la alta demanda se han dado a conocer los detalles sobre fechas, requisitos y modalidades de inscripción durante la última semana de agosto.

Las inscripciones se llevan a cabo del 20 al 31 de agosto de 2025, siguiendo un orden alfabético según la letra inicial del primer apellido de las interesadas. El calendario de registro queda establecido de la siguiente manera:

Letras A, B, C: lunes 25 de agosto

Letras D, E, F, G, H: martes 26 de agosto

Letras I, J, K, L, M: miércoles 20 y 27 de agosto

Letras N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 21 y 28 de agosto

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 22 y 29 de agosto

Todas las letras: sábado 23 y 30 de agosto

Todas las letras: domingo 24 y 31 de agosto

Además, en algunos lugares se entregará la credencial del programa este viernes y sábado, como parte del proceso de incorporación.

Requisitos para registrarse

El apoyo está destinado exclusivamente a madres que tengan hijos menores de cuatro años. Los documentos solicitados incluyen:

Para el hijo o hija:

CURP impreso reciente

Acta de nacimiento legible

Para la madre, padre o tutor:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

CURP impreso reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfonos de contacto (celular y de casa)

Carta compromiso

Con esta información, las interesadas pueden asegurarse de cumplir todos los requisitos y aprovechar la última semana de registro para formar parte del programa.

