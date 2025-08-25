Madres Trabajadoras Bienestar: Esto debes saber en la última semana con registro abierto

El programa Madres Trabajadoras Bienestar 2025 ha abierto su registro para apoyar a madres solteras, y ante la alta demanda se han dado a conocer los detalles sobre fechas, requisitos y modalidades de inscripción durante la última semana de agosto.Las inscripciones se llevan a cabo del 20 al 31 de agosto de 2025, siguiendo un orden alfabético según la letra inicial del primer apellido de las interesadas. El calendario de registro queda establecido de la siguiente manera:Además, en algunos lugares se entregará la credencial del programa este viernes y sábado, como parte del proceso de incorporación.El apoyo está destinado exclusivamente a madres que tengan hijos menores de cuatro años. Los documentos solicitados incluyen:Para el hijo o hija:Para la madre, padre o tutor:Con esta información, las interesadas pueden asegurarse de cumplir todos los requisitos y aprovechar la última semana de registro para formar parte del programa. NA