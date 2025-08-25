INAPAM: El importante descuento para adultos mayores que estará disponible desde septiembre

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo del gobierno federal que tiene como misión impulsar el bienestar y mejorar la calidad de vida de quienes tienen 60 años o más. Mediante diversos programas y servicios, la institución busca garantizar que las personas adultas mayores accedan a oportunidades que favorezcan su desarrollo integral y su inclusión activa en la sociedad.

Una de las principales herramientas para obtener estos beneficios es la credencial del INAPAM, la cual ofrece descuentos y promociones en áreas como transporte, salud, alimentación, actividades culturales y recreativas. Gracias a esta credencial, los adultos mayores pueden acceder a tarifas preferenciales en múltiples servicios y productos, lo que contribuye de manera significativa a su bienestar.

En este contexto es importante mencionar que INAPAM renueva de forma constante la lista de beneficios para este sector poblacional y por eso, a partir de septiembre contarán con un nuevo beneficio en Walmart. De acuerdo con la información oficial, los adultos mayores presentando su credencial obtendrán rebajas en productos de primera necesidad, especialmente en medicamentos.

Tanto las tiendas Walmart como Bodega Aurrerá ofrecerán a los adultos mayores con credencial INAPAM descuentos en el área de farmacia durante septiembre. Del 1 al 10 de septiembre, el beneficio será de hasta 7%, mientras que del 11 al 30 de septiembre el descuento será del 5%.

Para acceder a esta promoción, será necesario presentar la credencial INAPAM al momento de pagar. Además, en Bodega Aurrerá los clientes podrán recibir un 10% de bonificación en su tarjeta digital Cashi aplicable al saldo de farmacia.

Este beneficio se suma a la lista de descuentos y promociones que ya ofrece la credencial del INAPAM en servicios médicos, transporte, farmacias y establecimientos comerciales, con ello, Walmart se convierte en una de las cadenas de autoservicio más grandes en integrarse a este programa, lo que permitirá que millones de adultos mayores puedan estirar un poco más su presupuesto mensual.

Con esta alianza entre INAPAM y Walmart, se refuerza el compromiso social hacia los adultos mayores, garantizando que tengan un mayor acceso a productos esenciales a precios más accesibles.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM?

Los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos básicos y seguir los pasos indicados por la institución.

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco.

Una vez entregados estos documentos, la credencial se emite de forma inmediata en la mayoría de los casos. Recuerda que para tramitar la credencial debes acudir a los módulos INAPAM de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

