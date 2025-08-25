CURP Biométrica: ¿Necesitas la Llave MX para tramitar el documento?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, formalizó el pasado 16 de julio de 2025 la adopción de la CURP Biométrica al publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Esta nueva versión del documento se convierte en un instrumento obligatorio al ser incluida en la Ley General de Población, consolidándose como la única fuente oficial de identidad para todos los ciudadanos mexicanos y extranjeros con estancia regular en el país.

La CURP Biométrica representa una evolución de la Clave Única de Registro de Población al integrar elementos como huellas dactilares y fotografía. De acuerdo con el artículo 91 Bis de la legislación actualizada, este documento tendrá validez legal en todo el territorio nacional y estará disponible tanto en formato físico como digital. Su contenido incluirá información básica como nombre, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad y lugar de nacimiento, sumado a los nuevos datos biométricos.

En paralelo, el gobierno ha impulsado el uso de la plataforma Llave MX, gestionada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, como medio para simplificar trámites y el acceso a servicios públicos. Esta herramienta permite crear un expediente digital individual con el que se busca evitar trámites presenciales y la entrega repetida de documentos en cada gestión.

Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que la CURP Biométrica forme parte de los trámites disponibles mediante Llave MX. Las autoridades han indicado que la incorporación de nuevos servicios será gradual, lo que deja abierta la posibilidad de que en el futuro cercano esta CURP pueda tramitarse desde dicha plataforma, facilitando aún más su acceso.

Por el momento, el gobierno ha comenzado a operar módulos piloto en entidades como Veracruz, Ciudad de México y el Estado de México, los cuales estarán activos hasta octubre de 2025. Se espera que, con esta fase inicial, se evalúe la viabilidad y eficiencia del nuevo sistema antes de su implementación a nivel nacional.

SV