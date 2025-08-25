Pensión Mujeres Bienestar: TODO lo que debes saber para inscribirte en la ÚLTIMA semana de registro

El periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar ha llegado a su última semana, esto significa que las mujeres de 60 a 64 años de edad en México tienen hasta el próximo sábado 30 de agosto para realizar el procedimiento.

Este programa social, impulsado por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene el propósito de reconocer la labor de las mujeres en los hogares mexicanos con un estímulo económico de 3 mil pesos bimestrales, pago que es entregado a través de las tarjetas del Banco del Bienestar de las beneficiarias.

En la conferencia presidencial del pasado lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que al corte del 17 de agosto se habían contabilizado un millón 416 mil registros.

"La idea es que hacia finales de agosto estemos llegando con 3.2 millones de mujeres, que sería ya el universo total", expuso la funcionaria.

Aquí te decimos todo lo que debes conocer para registrarte.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar?

Tener de 60 a 64 años

Ser mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en la República Mexicana

¿Qué documentos se necesitan para hacer el registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

Identificación oficial

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

Teléfono de contacto

Formato bienestar (se obtiene en el módulo)

¿Dónde se hace el registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

El proceso de registro se realiza en los módulos del Bienestar instalados en el territorio mexicano. Puedes ubicar el más cercano a tu domicilio en la página de la Secretaría del Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar . El horario de atención es de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

¿Quiénes se pueden inscribir a la Pensión Mujeres Bienestar en la última semana de registro?

Todas las letras podrán registrarse esta última semana, siguiendo el orden establecido en el calendario oficial:

Lunes 25 de agosto - A, B, C

Martes 26 de agosto - D, E, F, G, H

Miércoles 27 de agosto - I, J, K, L, M

Jueves 28 de agosto - N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 29 de agosto - S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 30 de agosto - Todas las letras

Las nuevas beneficiarias empezarán a recibir sus apoyos en sus tarjetas del Banco del Bienestar en septiembre.

MB