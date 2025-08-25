Dime cuánto ganas y te diremos si eres de clase alta, media o baja, según el INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es un organismo público autónomo de México que se encarga de recopilar información por medio de censos y encuestas sobre diversos temas como población, economía, medio ambiente, salud, empleo, vivienda, entre otros.

Hace un tiempo, el INEGI se encargó de difundir los datos de un estudio en el que se determinaron las características principales que definen a las personas que pertenecen a la clase alta, clase media y clase baja de México.

Entre los aspectos principales que se revisaron estuvieron la edad, el lugar de residencia, el estado civil, la educación y, por supuesto, el ingreso mensual.

De acuerdo con la investigación “Cuantificando a la Clase Media en México 2010-2020” , el INEGI encontró las siguientes cualidades que definen a cada clase social en México.

Clase Alta

El 82.5% de los hogares de clase alta tienen entre sus miembros al menos una persona trabajando en un puesto directivo, de mando o jefe. En promedio, tienen 15.2 años de estudios académicos y el 91.9% de estos hogares cuentan con al menos un adulto con mínimo un año de educación superior.

Este grupo se concentra en lugares como Ciudad de México, Nuevo León, Colima, Querétaro y Yucatán. En promedio tienen 40 años y el 43.8% están casados, mientras que el 20.3% están solteros.

El ingreso promedio de un hogar de la clase alta ronda los 77 mil 975 pesos mensuales.

Clase Media

La mayoría de los hogares de clase media son trabajadores con salarios formales y solamente el 6.4% cuenta con un trabajo independiente formal. El 51.2% tiene al menos un adulto con un año de educación superior y, en promedio, cuentan con 11.2 años de estudio.

Este sector habita en su mayoría en estados como Jalisco, Colima, Baja California, Sonora y Ciudad de México. En promedio tienen 35.9 años y el 47.3% están casados, mientras que solo el 10.9% se declaró soltero.

El ingreso promedio de un hogar de la clase media es de 22 mil 297 pesos mensuales.

Clase Baja

El 18.6% de los hogares de clase baja tienen al menos un adulto con un año de educación superior. El promedio de edad es de 31.4 años y el 45.9% están casados, mientras que solo el 5.6% están solteros.

En su mayoría, este grupo se encuentra en Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

El ingreso promedio de un hogar de la clase baja es de 11 mil 343 pesos mensuales.

