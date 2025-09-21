Cada domingo es una nueva oportunidad para tentar a la suerte con el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional, uno de los sorteos más esperados por los amantes del azar. En esta ocasión, la edición número 1719 se celebra este domingo 21 de septiembre de 2025, ofreciendo a los participantes la posibilidad de ganar un atractivo premio mayor.

El Sorteo Zodiaco ha ganado popularidad entre los jugadores frecuentes gracias a sus importantes premios y su carácter conmemorativo.

El premio mayor que estará en juego este domingo asciende a 7 millones de pesos, lo que representa una excelente oportunidad para quienes compren su cachito. Si la suerte te acompaña, podrías convertirte en uno de los grandes ganadores de este emblemático sorteo que semana tras semana mantiene viva la tradición y la esperanza de miles de personas.

Participar es muy sencillo: puedes adquirir tu boleto en los puntos de venta autorizados o a través de la página oficial de la Lotería Nacional. Con tan solo 20 pesos por cachito, podrías ser el próximo afortunado en cambiar tu vida.

Los resultados del Sorteo Zodiaco se darán a conocer este domingo en punto de las 20:00 horas. Si participaste, no olvides consultar los números ganadores a través de EL INFORMADOR.

Resultados de Sorteo Zodiaco 1719

SV