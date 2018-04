López Obrador se abstiene de hablar de trifulca de la CNTE

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se abstuvo de opinar de lo sucedido hoy en Puerto Escondido, en el marco de la visita del abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade.

Durante el encuentro que tuvo en Tijuana con simpatizantes de la coalición conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social, el político tabasqueño sólo comentó: "Hoy hubo un incidente lamentable allá en Puerto Escondido, en Oaxaca y me echan la culpa, el candidato del PRI".

Dijo que no tenía por qué contestar, y que sus asesores del pueblo le aconsejan que se la lleve suave, que no se pelee, que no se enoje, "ya ven que tuve un problemita (de salud) y me están aconsejando que no me enoje, que no haga coraje".

López Obrador señaló que así va a seguir, tal y como se lo aconsejan sus asesores del pueblo, "que no caiga en ninguna provocación, llévesela poco a poquito, despacito".

Añadió que de esa manera va seguir, "o les contestamos y nos callamos. Aunque me digan que se me ve el ombligo, nada absolutamente, no vamos a caer en ninguna provocación".

