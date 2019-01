López Obrador responde sobre desabasto de gasolina

Aunque el plan del Gobierno federal para combatir el robo de combustible provocó escasez de gasolina en varios estados del país, incluido Jalisco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que el abasto se normalizará, sin especificar cuándo.

En su conferencia de prensa matutina en Ciudad de México, López Obrador abordó el tema en varias ocasiones. De sus explicaciones pueden responderse una serie de preguntas.

¿A qué se debe?

Al referirse a las acciones contra la "ordeña" de combustibe de Pemex, López Obrador explicó que el plan implementado por su gobierno ha llevado al cierre de ductos de la paraestatal.

La falta de combustible en gasolineras obedece al cambio en el sistema de distribución.

"Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso en algunos puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad porque estamos aplicados de tiempo completo a que no haya problema de abasto de combustible", afirmó.

¿Hay reservas de combustibles suficientes?

En consonancia con lo explicado por Pemex, el Presidente dijo que se cuenta con suficiente combustible.

“Le puedo decir a todos los mexicanos que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas. Estamos abriendo con cuidado los ductos, y con cuidado significa que haya vigilancia del personal especializado", explicó López Obrador.

Pemex informó ayer en un comunicado que hay retrasos en la distribución, pero "hay suficiente producto para cubrir la demanda".

��Avanza #Pemex ���� en el suministro de combustible ⛽️ en estados afectados



•El país no enfrenta desabasto, aunque se han generado retrasos en distribución, hay suficiente producto para cubrir demanda



•El @GobiernoMX exhorta a población a denunciar el llamado “huachicoleo” pic.twitter.com/5JDCIBSCo6 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) 7 de enero de 2019

¿De qué magnitud es la falla de suministro y cuándo se restablecerá?

López Obrador no hizo referencias al alcance de los retrasos en la distribución de gasolinas, pero minimizó su impacto en el país.

"Estoy seguro que vamos a resolver el problema del desabasto en algunos puntos porque también no es en todo el país, nada más que sí se ha magnificado", dijo.

Aunque el Mandatario no mencionó plazos para la normalización del suministro, informó que este lunes se incorporarán 900 elementos del Ejército en las labores de vigilancia, de un total de cuatro mil considerados en el plan federal.

"Hoy se va a reforzar el plan de vigilancia de elementos del Ejército en instalaciones de Pemex y vamos a seguir fortaleciendo", afirmó. "Pero se va a normalizar el abasto y, al mismo tiempo, vamos a garantizar que no se roben los combustibles".

Pemex dijo que avanza en restablecer el suministro a los estados afectados, aunque no precisó cifras ni cuándo se normalizará el abasto.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, comentó este lunes que el problema de desabasto era del 50% de la demanda diaria de la entidad.

Según estimaciones del gobierno estatal, el retraso en la distribución durará todavía de cuatro a cinco días más.

Carlos Alejandro Elizondo, representante de empresarios gasolineros a nivel nacional, estimó que el abasto de gasolina en Jalisco comenzará a restablecerse a partir de hoy o mañana, y quedará resuelto en 72 horas.

¿Cuándo se reabrirán los ductos en su totalidad?

López Obrador descartó cambiar la estrategia contra el robo de combustible por lo que la reapertura de todos los ductos de Pemex no tiene fecha.

"¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Va a depender, a ver quién se cansa primero: los que se roban el combustible o nosotros".

IM