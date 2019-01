En 72 horas prevén normalizar abasto de gasolina

El abasto de gasolina en Jalisco comenzará a restablecerse a partir de hoy en la tarde o martes por la mañana, y quedará totalmente resuelto en 72 horas, estimaron tanto el gobernador Enrique Alfaro Ramírez como Carlos Alejandro Elizondo, representante de 800 empresarios gasolineros a nivel nacional, 129 de ellos jaliscienses.

Elizondo confirmó que, desde este domingo, entre 20 y 30 pipas se suman a las 100 que actualmente abastecen a las estaciones de servicio en todo el Estado, con el propósito de reestablecer el servicio en su totalidad. El combustible se está trayendo tanto de la refinería en Salamanca como del puerto de Manzanillo.

“Empezaremos a superar la crisis desde este lunes, calculo, según lo que nos informa Pemex. Tenemos información de que ya se va a restablecer el servicio casi al 100 por ciento. (Sin embargo) seguirá habiendo este problema porque la gente va a consumir tanques llenos cuando regularmente no lo hace”.

En los próximos tres o cuatro días, las cerca de 130 pipas de Pemex estarán haciendo repartos en todas las gasolineras con desabasto, 150 de ellas ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Cada pipa (con un promedio de 20 mil litros) realizará 12 viajes diarios, lo que daría como resultado un suministro máximo de 31.2 millones de litros de gasolina al día.

Elizondo reconoció que el abasto mediante pipas es más tardado que hacerlo a través de los ductos, por lo que se prevé un acuerdo con Ferromex para transportar más gasolina por tren. “No estoy seguro de que se vayan a reactivar los ductos al 100 por ciento, pero sí funcionarán por periodos”.

Alfaro Ramírez tuiteó ayer que el abasto se tendría que normalizar en los próximos dos o tres días. “Mientras tanto, habrá abastecimiento de forma parcial, principalmente en estaciones importadoras”.

Por la tarde de ayer, Petróleos Mexicanos emitió un comunicado en el que reportaba que se avanzaba en el restablecimiento del suministro de combustible en los seis estados afectados, para normalizar el servicio “lo más pronto posible”.

Sin embargo, reiteraba que el país no enfrenta un desabasto ni escasez: “Hay suficiente producto para cubrir la demanda”. Hacía también un llamado a evitar las compras de pánico.

Guanajuato fue el primer estado beneficiado por estas acciones. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez informó que sería reabierto el ducto Salamanca-León y ayer mismo quedaría resuelto el problema. No se informó si esto favorecería el abasto en Jalisco.

Llevaba más de 10 estaciones sin encontrar gasolina. EL INFORMADOR/A. García

“Nos quedamos a dormir; éramos más de 100 carros”

Por desabasto de gasolina, algunos conductores permanecieron más de 24 horas en las estaciones de servicio

Alejandro Ortega llevaba más de 24 horas en la búsqueda de gasolina y dijo estar dispuesto a esperar lo que fuese necesario para llenar el tanque de su automóvil. El vecino de la colonia Arcos de Zapopan contó que salió de su casa desde la tarde del sábado y, hasta el mediodía de ayer, no había regresado. Seguía esperando cargar el combustible.

Relató que primero fue a formarse a la gasolinera que se encuentra en Periférico y Valdepeñas. A las 21:00 horas, le avisaron que la pipa llegaría en la madrugada, por lo que decidió pasar la noche en el sitio.

“Nos quedamos a dormir, éramos más de cien carros. Los empleados decían que la pipa iba a llegar a la una, luego a las seis de la mañana, pero nada”.

Informó que a las 09:00 horas les avisaron que había combustible en la gasolinera ubicada en calle Ángel Leaño, por lo que decidió trasladarse para allá, pero cuando estaban por despacharlo, se acabó el combustible.

“Me quedé aquí porque ya no me puedo mover. Aquí me voy a quedar hasta que manden. Y si es posible, hacer relevos porque estoy a dos carros de entrar (a la gasolinera)”.

El hombre destacó que no podía dejar el carro porque le es muy complicado moverse en camiones y su hija podría faltar a la escuela. “(Este lunes) que entren los niños a clases va a ser peor, pero es imposible andar en el transporte público”.

Al igual que Alejandro, otra veintena de ciudadanos decidieron estacionar sus automóviles para esperar la gasolina. Esto, pese a que los dependientes les dijeron que no tenían información precisa de cuándo les llegará el combustible.

Ricardo Muñoz, quien también estaba a la espera, se trasladó a la estación de servicio de El Álamo, para comprar gasolina. A su regreso compartió combustible con algunos de los afectados, quienes bromeaban que ya hasta iban a quedarse a “partir una Rosca de Reyes juntos”.

Martín Fuentes, uno de los que le encargó gasolina, dijo que pensaba regresar el favor e iría a buscar otras estaciones de servicio con combustible.

“Vamos a ir a apoyar a más gente, porque como nosotros, hay muchos que tienen nada más el último aliento de gasolina y no saben qué hacer”.

También hubo casos de personas foráneas, como Javier, quien duró mucho tiempo en la gasolinera ubicada en Periférico y Valdepeñas: “Vamos hasta Ciudad Juárez y no tenemos cómo regresar”.

Se mantuvieron las compras de pánico en algunas gasolineras. EL INFORMADOR/J. Camacho

Continuarán las compras de ‘pánico’

En las próximas horas, continuarán las compras de pánico de los usuarios para llenar en su totalidad los tanques de gasolina. Sin embargo, a mitad de la semana las gasolineras tendrán menos clientes, lo que ayudará a reestablecer el suministro de combustible, estimó Carlos Alejandro Elizondo, representante de 800 empresarios gasolineros a nivel nacional, 129 de ellos jaliscienses.

Aunque reconoció que el retraso en el abasto de gasolina se debe a la política federal de combate al huachicoleo anunciada hace unos días por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Elizondo aseguró que es una acción necesaria para reducir este problema y beneficiar tanto a los dueños de estaciones de servicio como a los clientes.

“Durante muchos años hemos visto y padecido el robo de combustible, y no se había hecho nada. Aquí están los resultados de las primeras acciones contundentes del Gobierno Federal, y empezamos a ver algunos problemas en virtud de ese combate al robo de gasolina. No sé en el camino a qué nos podamos enfrentar para terminar el problema, pero no debe darse marcha atrás, hay que ir hacia adelante aunque tengamos algunos conflictos como éste”, manifestó.

El 5 de enero, Pemex anunció que se implementarían acciones para aumentar hasta un 20% la distribución de gasolina, tanto en Jalisco como en los otros estados afectados (Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro).

Reabren ducto Salamanca-León

Tras prevalecer las compras de pánico en algunas estaciones de servicio, Petróleos Mexicanos reabrió el ducto Salamanca-León para abastecer a las gasolineras en el estado de Guanajuato, que en días pasados recibían el combustible con pipas.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció ayer que el director de Pemex, Octavio Romero, le confirmó la reapertura del ducto. “En espera de poder restablecer el servicio del 100 por ciento de las gasolineras” tuiteó.

Tras varias horas de espera en la estación de servicio ubicada sobre la avenida Dr. Ángel Leaño, un automovilista decidió estirar las piernas para descansar. EL INFORMADOR/A. Camacho

Las fallas en la distribución de hidrocarburos han afectado a por lo menos doce municipios de la entidad, sobre todo desde el jueves pasado cuando la mayoría de los establecimientos se quedaron sin gasolinas Magna y Premium, lo que generó malestar entre los automovilistas y largos recorridos en la búsqueda del producto.

El Gobierno Federal atribuyó el desabasto a la problemática en la distribución por un cambio en el modelo de suministro para combatir el robo de gasolina, en la que se privilegió el uso de pipas desde las terminales de almacenamiento, más que los ductos.

Luego de pedir a Pemex una solución, porque Guanajuato por su dinamismo económico no se puede quedar sin combustible, el gobernador dio a conocer en las redes sociales la operatividad de Petróleos Mexicanos para abastecer los establecimientos.

“Después de entablar comunicación con Octavio Romero, Director de Pemex, me confirma que tras la reapertura del ducto Salamanca-León, espera poder restablecer el servicio del 100 por ciento de las gasolineras en el transcurso del día”, escribió en Twitter.

SUN

En 7 años, ingresos petroleros caen un 36%

El plan para combatir al robo de combustible que fue anunciado hace unos días por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se encamina a recuperar ingresos que la Federación perdió en los últimos siete años.

De acuerdo a cifras del Sistema de Información Económica (SIE) del Banco de México (Banxico), los ingresos petroleros del país cayeron en 36.17%. De enero a noviembre de 2018, el país ha recaudado 884 mil millones de pesos por ventas petroleras, una cifra inferior a los mil 386 millones de pesos recaudados en todo 2012.

En 2018, apenas dos de cada diez pesos que percibió el Gobierno Federal provenían de los hidrocarburos, cuando en 2012 eran cuatro de cada 10 pesos.

Los ingresos de Petróleos Mexicanos , por su parte, se derrumbaron 19% del 2013 a la fecha. A noviembre del año pasado, la empresa productiva del Estado percibió 390 mil 211 millones de pesos, es decir, una cifra menor a los 463 mil 121 millones de pesos del 2013.

De acuerdo a las estimaciones del Presupuesto de Egresos 2019, para este año se esperan ganancias por 524 mil 291 millones de pesos en Pemex. Durante todo 2017, el país recibió 389 mil 809 millones de pesos de la empresa productiva, por lo que se necesitaría incrementar los ingresos un 34.5% para lograr la meta presupuestal.

Durante la presentación de la estrategia de seguridad para acabar con el huachicoleo, el gobierno encabezado por López Obrador estimó que el robo de combustible en México genera pérdidas diarias a Pemex por alrededor de 200 millones de pesos, equivalentes a 600 pipas.

Al año, eso significa una fuga presupuestal de 73 mil millones de pesos, equivalente al 18.7% de las ganancias que obtuvo Petróleos Mexicanos en 2018. Además, la cifra anual que pierde por el huachicoleo es mayor a su actual balance financiero negativo que, de enero a noviembre de 2018, era de 64 mil millones.

Pemex lleva 77 meses consecutivos acumulando pérdidas, por lo que opera con una fuerte deuda. Junio de 2012 fue el último mes en que presentó ganancias.

Ingresos petroleros de México (Incluye ingresos de Pemex) Año MDP 2018* 884 mil 875 2017 827 mil 150 2016 789 mil 148 2015 843 mil 433 2014 1 billón 221 mil 163 2013 1 billón 334 mil 487 2012 1 billón 386 mil 406

Porcentaje de ingresos petroleros (Presupuesto de Egresos de la Federación) Año % 2018* 19 2017 16.7 2016 16.3 2015 19.76 2014 30.68 2013 35.11 2012 39.44

* Con corte a noviembre

Fuente: Banco de México.

Empleados mitigan la jornada con un buen taco. EL INFORMADOR/A. Camacho

Zapopan reduce servicios públicos

Tras reportes sobre retrasos en la recolección de basura en colonias de Zapopan, el presidente municipal, Pablo Lemus, explicó que debido al desabasto de gasolina, decidieron recudir el servicio en 30 por ciento.

“Hemos tenido que reducir el número de camiones que están saliendo a la calle. Por ejemplo, el de la basura y otros servicios como Parques y Jardines o de bacheo. El poco combustible que hemos podido conseguir lo estamos usando directamente para patrullaje”.

El alcalde dijo que cuando se normalice el abasto de gasolina, pasará lo mismo con el resto de los servicios públicos que brinda el municipio.

“El servicio se redujo para darle preferencia a las patrullas, no quiere decir que se haya cancelado el Aseo Público”.

Lemus agregó que se realizan patrullajes en torno a las gasolineras, pues se suscitaron algunos conatos de violencia entre automovilistas, “nada grave”.

-¿En cuáles gasolineras detectaron los conatos de peleas?

Lemus: Fueron en dos gasolineras en Miramar, pero la verdad no pasó a mayores. Lo que pasa es que los centros de servicios están limitando, están vendiendo 20 litros, y la gente se molesta, entonces empiezan este tipo de discusiones. Afortunadamente no ha sido nada grave.

Policías: Dijeron que como parte del patrullaje, hacen hincapié en las gasolineras, hacen visitas para preguntar a los dependientes si todo está en orden, están un rato, y luego se van a otra gasolinera.

