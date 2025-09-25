Pensión IMSS e ISSSTE: qué otros apoyos llegan en noviembre además de este pago

El tema del aguinaldo se vuelve cada vez más popular conforme se acerca el fin de año, ya que no solo es un derecho para millones de trabajadores, también representa un ingreso extra para pensionados del IMSS y del ISSSTE. Noviembre será un mes a resaltar, porque además de la pensión habitual, muchos beneficiarios recibirán este pago adicional que alivia la economía familiar.

¿Quiénes reciben este apoyo extra en noviembre?

No todos los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen derecho a aguinaldo. De acuerdo con la Ley del Seguro Social de 1973, únicamente quienes reciben pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo ese régimen obtienen este beneficio.

El monto equivale a una mensualidad de la pensión y se deposita en noviembre junto con el pago regular, programado para el 3 de noviembre de 2025. De esta manera, quienes cumplen con los requisitos recibirán dos ingresos en la misma fecha, lo que representa un apoyo importante para los gastos de cierre de año.

Por otro lado, los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997 no cuentan con aguinaldo, ya que este esquema no contempla el pago adicional.

En el caso de los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el aguinaldo corresponde a 40 días de salario, entregados en dos partes.

La primera parte se deposita en la primera quincena de noviembre de 2025, después del pago de pensión de ese mes, previsto para el 30 de octubre. La segunda parte llegará en la primera quincena de enero de 2026, lo que permitirá a jubilados y pensionados comenzar el año con un ingreso extra.

Tanto los pensionados del IMSS bajo Ley 1973 como los jubilados del ISSSTE tendrán un beneficio adicional en noviembre: el aguinaldo. Este doble ingreso suele destinarse a gastos de temporada, compras navideñas, pago de deudas o ahorro.

Se recomienda a los beneficiarios estar atentos a los comunicados oficiales del IMSS y del ISSSTE, donde se confirmarán las fechas exactas de depósito.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

