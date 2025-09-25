El panorama financiero en México se sacudió con la noticia de que Fernando Chico Pardo, empresario mexicano y propietario del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), adquirió el 25% de las acciones de Banamex, una de las instituciones bancarias más reconocidas del país.

Aunque podría parecer un movimiento que solo interesa a grandes corporativos y empresarios, lo cierto es que la operación tiene un alcance mucho mayor: más de 28 millones 200 mil clientes utilizan diariamente las cuentas, tarjetas, créditos, cajeros y sucursales de Banamex en todo el territorio nacional. A ello se suman miles de personas que, sin ser clientes, acceden a servicios como el pago de cheques o el uso de su red de cajeros automáticos para realizar retiros, consultas de saldo o pagos.

En este contexto, la llegada de Chico Pardo al banco no es un hecho menor, sino una noticia de relevancia para millones de mexicanos que dependen de su infraestructura financiera.

¿Qué sucederá con los servicios?

Tras el anuncio de la compra, Banamex aseguró que los usuarios no enfrentarán riesgos, incrementos de costos ni afectaciones en los productos que ya manejan.

“La compra de acciones y la llegada de Chico Pardo no representa cambios, riesgos, pérdidas o nuevos trámites en el manejo de tarjetas, préstamos, ahorros, Afores y servicios que ofrece Banamex”, indicó la institución.

El propio empresario señaló que su visión está enfocada en impulsar una transformación digital y ampliar la cobertura de servicios, priorizando la “atención y servicios de excelencia” al público. De esta manera, operaciones como transferencias, depósitos, pagos, retiros, contratación y administración de créditos continuarán funcionando con normalidad.

Banamex en cifras

Actualmente, Banamex se posiciona como el cuarto grupo financiero más grande del país, con presencia nacional y una amplia cartera de clientes:

Mil 300 sucursales distribuidas en todo México.

Una red de 9 mil cajeros automáticos.

13 millones 600 mil clientes en banca de consumo (cuentas de ahorro, hipotecas, tarjetas de crédito y débito, préstamos personales).

6 mil clientes en el sector de banca empresarial.

8 millones 600 mil usuarios registrados en su Afore.

De esta manera, aunque la adquisición pueda interpretarse como un ajuste dentro del mundo corporativo, la operación de Banamex bajo el liderazgo de Fernando Chico Pardo se perfila como un proceso que impacta de forma directa a millones de usuarios, quienes seguirán teniendo acceso a sus servicios sin alteraciones inmediatas.

BB