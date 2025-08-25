Alejandro "Alito" Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Romero, líder del Partido Acción Nacional, y América Rangel, diputada de la bancada del PAN, han mostrado su apoyo ante las declaraciones de la Senadora panista Lilli Téllez quien, en reiteradas ocasiones, ha dicho que México necesita la intervención de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga .

Alito Moreno refrendó su apoyo a la senadora, quien ha sido acusada de " traicionar a la patria " por el oficialismo y numerosos usuarios de redes sociales, además de la opinión pública.

" Toda mi solidaridad con @LillyTellez, una mujer valiente y con carácter, que no se ha doblado frente a los abusos del poder. Ha denunciado con firmeza los atropellos del gobierno de Morena y de los narcopolíticos que hoy están destruyendo a nuestro país ", señaló el líder tricolor.

A través de un mensaje en redes sociales, el también senador por la República describió que al igual que a él, el " régimen autoritario " persigue a la legisladora por decir la verdad y por no callarse ante la corrupción y la violencia.

" Esa es la realidad que vivimos: un gobierno que amedrenta a quienes piensan distinto y que utiliza las instituciones para atacar a la oposición. Hoy, el mundo entero está poniendo los ojos en México, porque este gobierno persigue a la oposición y atenta contra la democracia ", denunció este sábado.

Otros políticos también han defendido a la senadora panista, como Jorge Romero, quien aseguró que " la libertad de expresión es pilar de nuestra democracia ".

" En Acción Nacional expresamos nuestra solidaridad con la senadora Lilly Téllez y rechazamos cualquier intento de acallar voces críticas. La pluralidad fortalece a México y no permitiremos que la intolerancia del régimen de Morena la debilite ", dijo en redes sociales.

Por su parte, la diputada blanquiazul, América Rangel, dedicó una publicación al respecto: " Hay un senador que es líder de un cártel del narco (Adán Augusto). Hay una senadora que le exige al gobierno combatir a los narcos (Lilly Téllez). Adivina a cuál de los dos #Morena quiere acusar de traición a la patria ".

Sobre el tema, Lilly Téllez lamentó que la Presidenta Claudia Sheinbaum " pidió que preparen mi desafuero, al puro estilo del dictador Venezolano. Mantiene a narcopolíticos en el senado y va contra mí, sólo por denunciarlos. Presidente Claudia Sheinbaum: Le haré frente, desde el senado, desde la calle o desde una celda ", aseguró Téllez.

