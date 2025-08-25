Ante la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, exconsejeros presidentes del IFE/INE, políticos, intelectuales y periodistas exhortaron al gobierno federal a promover un debate público “incluyente” que cuente con la participación de partidos, instituciones y ciudadanía.

“Una nueva reforma electoral no puede partir de cero. Es fundamental tomar en cuenta nuestra historia democrática, en la búsqueda de su fortalecimiento y la construcción de nuevos consensos”, señalaron a través de un pronunciamiento.

Por lo anterior y con el objetivo de “preservar la integridad democrática”, hicieron un llamado a contemplar seis principios fundamentales en la reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Piden autonomía de organismos electorales y designación de consejerías vía Congreso en reforma electoral

En primer lugar, instaron a que se dé un fortalecimiento a los mecanismos de representación política: Es decir, acercar la distribución de curules en el Congreso de la Unión al porcentaje de votos obtenidos por las fuerzas políticas en las urnas.

Lo anterior, indicaron, permite modelos de representación que dan voz efectiva a las minorías, al mismo tiempo que se respeta los votos en los comicios.

Además, hicieron un llamado a preservar y fortalecer autonomía de organismos electorales. De acuerdo con el comunicado, es fundamental garantizar la neutralidad en toma de decisiones de órganos administrativos y jurisdiccionales a nivel federal y estatal.

En tercer lugar, defendieron la designación de consejerías y magistraturas electorales vía Congresos. Los firmantes coincidieron en que estas designaciones no deben realizarse por voto popular. “En todos los casos, debe prevalecer la experiencia, el conocimiento y la imparcialidad”, señalaron.

Ex presidentes del INE, académicos y políticos piden sistema eficaz de rendición de cuentas en reforma electoral.

Aunado a ello, solicitaron un sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos y privados de los políticos.

Con lo anterior, subrayaron, se podrá garantizar campañas equitativas, evitar el uso de desvío de recursos públicos y erradicar la compra y coacción del voto.

Entre sus demandas, solicitaron que la reforma electoral mantenga, bajo la administración de la autoridad electoral administrativa, el registro federal de electores, padrón, listados nominales y credencial para votar con fotografía “para preservar su resguardo imparcial” y garantizar la protección de datos personales y biométricos.

Finalmente, hicieron un llamado a robustecer la independencia del PJF en México ya que con base en la elección judicial 2025 “se hace evidente la necesidad de modificar las reglas y procedimientos” para que la designación de personas juzgadoras privilegie sus méritos y capacidad técnica.

Entre los firmantes, hay escritores, periodistas, académicos, legisladores y políticos como Xóchitl Gálvez, Federico Reyes Heroles, Sergio Aguayo, Lía Limón, José Narro Robles, Consuelo Sáizar, Denise Dresser, Enrique Krauze, Margarita Zavala, Guadalupe Acosta Naranjo, Beatriz Pages, Ciro Murayama, entre otros.

