CURP biométrica: ¿Cuándo entrará en vigor oficialmente y para qué servirá?

En la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Clave única de Registro de Población (CURP) está experimentando una transformación significativa, pues ahora al formato del documento se le añadirán datos biométricos del titular.

En algunos lugares del país, como en la Ciudad de México, el trámite de este nuevo formato ya está disponible en módulos pilotos.

¿Cuándo entrará en vigor la CURP biométrica?

De acuerdo con El Universal, la CURP biométrica entrará en vigor de manera oficial en 2026 y podrá utilizarse como documento de identificación para trámites institucionales como inscripciones escolares, registro en el IMSS o ISSSTE, expedición de pasaporte y registro ante el SAT.

Durante el trámite de este documento se realiza un escaneo de rostro, iris y huellas dactilares, así como de la firma electrónica del titular.

Los datos recabados estarán resguardados en la Plataforma Única de Identificación, operada exclusivamente por la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Renapo.

¿Cómo tramitar la CURP biométrica en la Ciudad de México?

Desde el 1 de agosto está disponible el trámite de la CURP biométrica en un módulo piloto ubicado en la capital del país.

Para poder realizar el registro de datos biométricos (escaneo de rostro, iris y huellas dactilares), debes agendar una cita en el sitio oficial del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) y posteriormente asistir al módulo instalado en la CDMX.

Para reservar una fecha previa sigue los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web https://citas.renapo.gob.mx/citas/ Elige la opción "Registro de datos biométricos" y da click en "Siguiente" Selecciona la fecha y hora de tu cita Ingresa tu información (CURP, Nombre, número de teléfono, código postal, correo electrónico y entidad federativa) Confirma tu cita y ¡listo!

Para finalizar el trámite, una vez agendada tu cita, asiste al módulo piloto ubicado en Calle de Londres 102 en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México.

De acuerdo con el director general del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), Arturo Arce Vargas, la entrega del documento oficial de identidad será a través del correo electrónico a mediados del mes de octubre, para las personas que ya hayan realizado su registro.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que este documento solo podrá ser descargado por el titular y contará con medidas de seguridad, entre las que se encuentran un código QR y marcas de agua. Además, el formato de este documento no será una credencial física, por lo que cada persona deberá imprimirla y enmicarla en casa.

También se podrá descargar en la plataforma oficial del Registro Nacional de Población e Identidad y en las páginas de la Secretaría de Gobierno.

"Los primeros registros son los primeros que empezaremos a remitir esta CURP, y de ahí estaremos enviándolas conforme tengamos el registro de cada ciudadano", explicó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB