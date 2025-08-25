Desde la glorieta de la confluencia de las avenidas Acueducto y Patria, esta mañana PRI Jalisco llamó a defender el Bosque Los Colomos, luego de anunciarse que la desarrolladora Paseo Pabellón S.A. de C.V. pretende construir una torre de 15 pisos de altura, de 140 departamentos, en el Área Natural Protegida. Su presidenta, Laura Haro, calificó el proyecto como "voracidad inmobiliaria" que pretende acabar con el Bosque.

"Colomos es el pulmón de nuestra ciudad; si hoy la Zona Metropolitana de Guadalajara sufre escasez de agua, es porque se han permitido proyectos que destrozaron nuestros ecosistemas. No vamos a permitir que esto se repita, aquí está el PRI, el verdadero defensor del medio ambiente", dijo Haro.

La dirigente tricolor señaló que el Bosque es un área de conservación hidrológica que abastece de agua a gran parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara. También coadyuva en la regulación de inundaciones y alberga flora y fauna de gran valor.

Con ello, anunció que el partido exigirá información pública sobre el estatus de los juicios relacionados con Colomos; solicitará audiencia con los tres magistrados de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para exigir que se privilegie el interés público sobre intereses privados; así como para exponer los grandes riesgos de permitir la construcción de una torre de departamentos en una zona de nacimientos de agua y manantiales; e impulsarán en el Congreso estatal la declaratoria de cinco nuevas Áreas Naturales Protegidas:

La Sierra de Chapala.

El Volcán de Tequila.

La Zona del Águila en el Cañón de Bolaños.

Los Altos de Jalisco.

El blindaje del Bosque La Primavera.

En tanto, Haro Ramírez recordó que de las 11 Áreas Naturales Protegidas estatales que existen en Jalisco, más de 86 mil hectáreas, fueron decretadas por el partido del PRI durante el sexenio de Aristóteles Sandoval, mientras que en seis años de Movimiento Ciudadano se decretaron dos.

"Esa es la diferencia entre tener vocación ambiental o entregarse a la voracidad inmobiliaria. MC ni siquiera ha sabido defender los litigios que ya existen, su omisión pone en riesgo el futuro de todos", aseguró Ramírez.

Por último, la presidenta del PRI reiteró que Colomos es patrimonio de las y los jaliscienses y, de ser necesario, instalarán un "plantón" para evitar la construcción de la torre de departamentos.

"El agua no se negocia y el bosque no se vende. Colomos no es de unos cuantos, es patrimonio de todas y todos los jaliscienses, a quienes quieran hacer negocio con nuestra casa común, les decimos que se lo piensen dos veces. Si es necesario instalar un plantón para impedir que se robe un solo centímetro, aquí estaremos y no nos moverán".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

