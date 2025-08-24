Los restos de un hombre fueron abandonados dentro de un tambo en calles del centro de la Ciudad de Puebla.

Se trata del tercer cadáver localizado en menos de una semana en las inmediaciones del Mercado 5 de Mayo de la capital poblana.

De acuerdo con los reportes policiales, los restos fueron ubicados en un callejón de la 18 Poniente del centro de la ciudad, lo que generó una fuerte movilización policial.

Fue el pasado viernes cuando los cuerpos de dos personas también fueron abandonados cerca del Mercado 5 de Mayo.

Junto a los restos humanos fue dejado un mensaje amenazador contra un líder de una organización de comerciantes.

Puebla se ubicó en el top ten de los estados con mayor violencia letal en el país, durante el primer semestre del presente año, según estudios de la organización México Evalúa.

El delito con la mayor incidencia fue el homicidio culposo, así como disputas por el robo de transportistas y tráfico de combustible.

En su último informe sobre violencia letal de enero-julio, ubicó a Puebla en lugar 10 de 32 estados con mil 510 eventos violentos y letales.

MF