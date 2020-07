Legisladores de EU piden explicación a López Obrador por compromisos laborales

Un grupo de legisladores estadounidenses del Partido Demócrata enviaron al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una carta en donde le piden responder los efectos que tendrá la política de austeridad en la implementación de los compromisos laborales que se adquirieron en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para seis legisladores de la Cámara de Representantes preocupa "la reducción de 75% en servicios generales del presupuesto para las entidades federales, incluyendo el recorte que se hizo al presupuesto destinado a fondear la implementación de la reforma laboral".

Por lo anterior solicitaron información adicional sobre estado del financiamiento para respaldar información sólida de la ley de reforma laboral.

Como parte del T-MEC, el Gobierno mexicano se comprometió a que un trabajador elija libremente el sindicato al que desea afiliarse e incluso que no lo haga si no quiere. Los contratos deben de legitimarse, es decir, todos los sindicalizados deben votar para aprobar o no el contrato; debe haber votaciones libres y secretas, entre otras cosas.

Por ello, los legisladores estadounidenses pidieron datos en torno al avance de la legitimación de contratos colectivos por voto libre de los trabajadores sindicalizados y el progreso que se espera tener en las próximas semanas o meses.

En el documento, con fecha 8 de julio, seis legisladores piden tomar nota y recibir respuestas "por escrito" del gobierno mexicano en torno a ilegalidades que se presentan en la contratación colectiva y en despidos que se han dado durante la cuarentena por el Covid-19.

"¿Qué pasos está tomando el Gobierno mexicano o planea tomar para mitigar los impactos del COVID-19 en las quejas laborales?", preguntan los legisladores, ya que afirman que por la pandemia hay obstáculos para procesar los casos de abusos.

En la carta que firman Earl Blumenauer, John B. Larson, Mike Thompson, Suzanne Bonamici, Rosa DeLauro, Jan Schakowsky, Terri A Sewell y Jimmy Gomez, exponen que les preocupa el curso de la demanda legal contra la abogada Susana Prieto.

Para los legisladores Prieto es "una prominente abogada laboral, que ha defendido los derechos de los trabajadores que protestan por mejores medidas de salud y seguridad", algo en lo que no coinciden los maquiladores ya que aseguran que la jurista busca levantar huelgas para sacar ventaja.

Sin embargo, los legisladores estadounidenses aseguran que con la detención de Prieto se manda un mensaje contra los trabajadores y activistas que quieren mejores condiciones de trabajo por lo que piden al gobierno mexicano proteger a los líderes locales, a sus familias y comunidades.

IM