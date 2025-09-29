LFT: ¿Habrá días de descanso obligatorio en octubre 2025?

A raíz de la reforma que entró en vigor en 2024, algunos trabajadores mexicanos se muestran dubitativos respecto a si el mes de octubre contará con días de descanso obligatorio, puesto que Claudia Sheinbaum dará un mensaje público en el Zócalo capitalino este 1 de octubre. Aquí te contamos lo que dice la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El pasado 1 de septiembre, Sheinbaum entregó su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión, tal como lo dicta la Constitución mexicana. Posteriormente, la Mandataria señaló que ofrecerá un nuevo mensaje público como parte de este informe.

De acuerdo con información de Proceso, tal convocatoria ha generado confusión sobre si dicha fecha será considerada feriado, como ocurrió en 2024, cuando se realizó la ceremonia de toma de protesta presidencial. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece con claridad que, por ejemplo, este 1 de octubre solo es día de descanso obligatorio cuando se lleva a cabo la transición presidencial, lo cual no aplica para 2025.

Esto es lo que establece la Ley Federal del Trabajo

El artículo 74 de la LFT enumera los días de descanso obligatorio en México, entre los que se encuentran: 1 de enero, el primer lunes de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre y el 25 de diciembre.

Sin embargo, a partir de 2024, la legislación también incluyó el 1 de octubre como feriado, pero exclusivamente en años de cambio de administración federal, es decir, cada seis años . Dicha disposición fue aplicable en 2024 con la entrada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, pero no se repetirá en 2025, ya que no hay transición de poder, sino un evento político relacionado con su informe anual.

De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, cuando un empleado labora en un día feriado oficial, debe recibir un salario triple por esa jornada.

Estos son los días de descanso obligatorio que quedan en 2025

Tras el 16 de septiembre, los siguientes días de descanso obligatorio que aún restan en el calendario 2025 son:

El tercer lunes de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana.

25 de diciembre, por Navidad.

Aunque el 1 de octubre de 2025 habrá actividades políticas, no se trata de un día feriado. Solo se reconoce como descanso obligatorio cuando hay cambio de titular del Poder Ejecutivo Federal, por lo que la jornada laboral se mantendrá con normalidad.

