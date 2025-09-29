Lunes, 29 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pensión IMSS: Esto debes hacer si hubo un problema con tu pago

Si estás pensionado por el IMSS y tu pago mensual no llegó sigue estos pasos

Por: El Informador

El trámite debe realizarse directamente en tu clínica del IMSS, en el área encargada de prestaciones económicas. ESPECIAL / Canva

El trámite debe realizarse directamente en tu clínica del IMSS, en el área encargada de prestaciones económicas. ESPECIAL / Canva

Para quienes dependen de su pensión del IMSS, cualquier error en el pago puede causar mucha preocupación. Ya sea que no hayas recibido el depósito o que el monto sea menor al esperado, el Instituto tiene una vía clara para resolverlo y garantizar que recibas lo que te corresponde.

Esto es lo que debes hacer si te llegó el pago incompleto

Si estás pensionado por el IMSS y notas que tu pago mensual no llegó o tiene alguna inconsistencia, puedes levantar una solicitud de revisión. Antes de acudir, asegúrate de llevar:

  • Prueba de que tu pensión está activa.
  • Una identificación oficial vigente con fotografía y firma (en original y copia).
  • Detalles del problema: si no se depositó nada o si hubo una diferencia en la cantidad.

El trámite debe realizarse directamente en tu clínica del IMSS, en el área encargada de prestaciones económicas.

Lee: Estas son las afectaciones en Guadalajara tras la lluvia de hoy (FOTOS)

¿Qué pasa cuando el pensionado ya falleció?

En caso de fallecimiento del titular de la pensión, los familiares o dependientes legales pueden reclamar pagos no recibidos. Para esto, es necesario presentar el acta de defunción del pensionado y comprobar tu vínculo con él o ella a través de alguno de los siguientes medios: 

  • Acta de nacimiento, matrimonio, constancia de estudios si eres hijo/a, o sentencia judicial si había concubinato o dependencia económica.

Asimismo, habrá que asegurarse de que los derechos de pensión seguían vigentes al momento del fallecimiento.

Pasos a seguir para iniciar el proceso

  • Junta todos los documentos necesarios según tu situación.
  • Ve a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponde.
  • Pide apoyo en el módulo de Control de Prestaciones y llena tu solicitud.
  • El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Mira: Dólar noquea al peso mexicano; tipo de cambio esta mañana

Recuerda que cumplir con los requisitos y presentar los documentos adecuados permite resolver el problema con mayor rapidez y seguir disfrutando de este derecho.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones