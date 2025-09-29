Pensión IMSS: Esto debes hacer si hubo un problema con tu pago

Para quienes dependen de su pensión del IMSS, cualquier error en el pago puede causar mucha preocupación. Ya sea que no hayas recibido el depósito o que el monto sea menor al esperado, el Instituto tiene una vía clara para resolverlo y garantizar que recibas lo que te corresponde.Si estás pensionado por el IMSS y notas que tu pago mensual no llegó o tiene alguna inconsistencia, puedes levantar una solicitud de revisión. Antes de acudir, asegúrate de llevar:El trámite debe realizarse directamente en tu clínica del IMSS, en el área encargada de prestaciones económicas.En caso de fallecimiento del titular de la pensión, los familiares o dependientes legales pueden reclamar pagos no recibidos. Para esto, es necesario presentar el acta de defunción del pensionado y comprobar tu vínculo con él o ella a través de alguno de los siguientes medios: Asimismo, habrá que asegurarse de que los derechos de pensión seguían vigentes al momento del fallecimiento.Pasos a seguir para iniciar el procesoRecuerda que cumplir con los requisitos y presentar los documentos adecuados permite resolver el problema con mayor rapidez y seguir disfrutando de este derecho.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO