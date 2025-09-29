Anoche, una fuerte tormenta azotó a los habitantes de gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que provocó inundaciones en algunas colonias. El pronóstico señala que las lluvias seguirán este lunes 29 de septiembre. Aquí todos los detalles del pronóstico.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales intensas en Jalisco (centro y norte), muy fuertes en Nayarit y Michoacán, así como fuertes en Colima; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.La probabilidad de lluvia para Guadalajara este día es del 80 por ciento. Por la noche, se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.Meteored prevé hoy en Guadalajara, parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, tendremos lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 23 °C. Durante la noche, habrá chubascos tormentosos con cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 18 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 6 km/h.La probabilidad de lluvia se incrementa a partir de las 05:00 de la tarde, pero las tormentas se esperan sobre todo por la noche. Canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, así como a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se posicionará sobre los estados de la Mesa del Norte, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como chubascos en el noreste del país, además de lluvias puntuales intensas en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste). Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso durante la tarde sobre la mayor parte del territorio mexicano, con temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, pudiendo superar los 40 °C en Sinaloa. Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA