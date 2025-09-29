Anoche, una fuerte tormenta azotó a los habitantes de gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que provocó inundaciones en algunas colonias. El pronóstico señala que las lluvias seguirán este lunes 29 de septiembre . Aquí todos los detalles del pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales intensas en Jalisco (centro y norte) , muy fuertes en Nayarit y Michoacán, así como fuertes en Colima; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

La probabilidad de lluvia para Guadalajara este día es del 80 por ciento. Por la noche, se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso .

Meteored prevé hoy en Guadalajara, parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, tendremos lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 23 °C. Durante la noche, habrá chubascos tormentosos con cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 18 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 6 km/h.

Lluvia en Guadalajara

11:00 horas Nubes y claros 22 °C 14:00 horas Parcialmente nuboso 24 °C 17:00 horas Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvia) 23 °C 20:00 horas Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 18 °C 23:00 horas Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 18 °C

La probabilidad de lluvia se incrementa a partir de las 05:00 de la tarde, pero las tormentas se esperan sobre todo por la noche .

Clima nacional

Canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, así como a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se posicionará sobre los estados de la Mesa del Norte, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como chubascos en el noreste del país, además de lluvias puntuales intensas en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste).

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso durante la tarde sobre la mayor parte del territorio mexicano, con temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, pudiendo superar los 40 °C en Sinaloa.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

