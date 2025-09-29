La temporada de frentes fríos en México 2025-2026 ya comenzó y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuántos se esperan para octubre, el mes que está por iniciar. De acuerdo con el pronóstico oficial, el décimo mes del año registrará sistemas frontales, que podrían provocar descensos de temperatura, heladas y lluvias en diferentes regiones del país.

¿Cuántos frentes fríos habrá en octubre 2025?

El SMN informó que en octubre se presentarán cinco frentes fríos. Aunque el inicio del mes no tendrá sistemas frontales activos, se espera que entre la segunda y tercera semana comiencen a sentirse los primeros descensos de temperatura en México.

Pronóstico de frentes fríos temporada 2025-2026

En total, se prevén 48 frentes fríos de septiembre de 2025 a mayo de 2026. El mes con mayor actividad será diciembre, con 7 sistemas, mientras que mayo de 2026 tendrá solo 3.

Así afecta un frente frío a México

El paso de un sistema frontal o frente frío en México puede generar cambios bruscos de clima: pueden presentarse temperaturas bajas, heladas en zonas altas, vientos fuertes, oleaje elevado e incremento de nubosidad . Incluso, también pueden presentarse lluvias y tormentas en algunos estados.

En su pronóstico de la temporada, el SMN detalló que para el cierre de septiembre y los primeros días de octubre no se prevén frentes fríos que afecten al territorio mexicano y de hecho, de los cinco frentes que se esperaban para septiembre solo se han registrado cuatro, aunque no han afectado al país.

Con el avance del otoño, que inició el pasado 22 de septiembre, y la llegada del invierno a finales de diciembre, se espera que los frentes fríos incrementen su intensidad y efectos. El SMN recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante cambios repentinos de temperatura.

