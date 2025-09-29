Michoacán fue objeto de nuevos ataques por parte del crimen organizado y, en esta ocasión, el saldo es de al menos tres personas muertas.

En una serie de ataques simultáneos perpetrados por el Cártel Nueva Generación en los municipios de Coahuayana y Tepalcatepec, van preliminarmente tres habitantes muertos a tiros, así como un autobús y tres avionetas siniestradas con explosivos .

Los primeros reportes señalan que al menos un centenar de hombres fuertemente armados atacaron las localidades de Santa María y El Ahijadero, municipio de Coahuayana .

La ofensiva criminal fue perpetrada con fusiles de asalto y explosivos, a menos de 10 kilómetros de la base militar.

Los pobladores alertaron a las fuerzas federales, pero les negaron el apoyo .

Personal de la Guardia Comunitaria arribó a esa zona de la Sierra-Costa michoacana, colindante con el estado de Colima, y repelieron el ataque, además de frenar el avance de esa organización criminal.

Durante su ofensiva, uno de los grupos armados del CNG dejó tres habitantes jornaleros asesinados en El Ahijadero .

Al tiempo, otro comando atacaba la localidad de Santa María y le prendía fuego a un autobús de pasajeros sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Colima , a la altura del puente de Coahuayana.

Por la madrugada y casi de manera simultánea, otro grupo fuertemente armado, abrió fuego y lanzó drones cargados con explosivos en una pista de aterrizaje del municipio de Tepalcatepec .

Los informes policiales refieren que la ofensiva inició cerca de las 3 horas de este domingo, en esas instalaciones aéreas conocidas como La Parota, de esa zona de la Tierra Caliente.

Las autoridades indican que el ataque duró varios minutos y en el cual, los criminales, dispararon con fusiles de asalto calibre .50 tipo Barrett y lanzaron al menos seis explosivos desde artefactos aéreos no tripulados.

Resultado del hecho criminal, tres avionetas particulares fueron siniestradas a tiros y con los explosivos.

Personal de la Policía Municipal resguardó la escena del crimen y afirmó que por fortuna no hay registro de personas lesionadas.

OA