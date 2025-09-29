Lunes, 29 de Septiembre 2025

Estas son las afectaciones en Guadalajara tras la lluvia de hoy (FOTOS)

Los municipios más afectados fueron el AMG, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque

Por: El Informador

A pesar de que la lluvia ha aminorado en Guadalajara, esta trajo consigo inundaciones de hasta 40 centímetros y escurrimientos de agua. ESPECIAL / Policía Vial Jalisco

El Área Metropolitana de Guadalajara registró, durante la madrugada tardía de este 29 de septiembre, cuadros de lluvia moderada a puntualmente muy fuerte al interior de la ciudad y en sus  alrededores. Según informó el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, la lluvia entró al AMG a las 04:00 horas, las nubes de mayor acumulado se registraron en los municipios de Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque.

De acuerdo con las dependencias de Protección Civil y Bomberos y Policía Vial Jalisco, a pesar de que la lluvia se ha aminorado, esta trajo consigo inundaciones de hasta 40 centímetros y escurrimientos de agua. Debido a esto, se recomienda a la población a extremar precauciones y tomar rutas alternas.

Algunos de los puntos más afectados en la ciudad, según reportó la Policía Vial, son: 

  • Retorno de Mariano Otero y Anillo Periférico.
  • Retorno de Anillo Periférico y AV. Belisario Domínguez. 
  • Cierre del lateral de la Av. López Mateos y Cruz del Sur.
  • Cierre del desnivel de la Av. Ávila Camacho y Juan Pablo II.

Así se ve Guadalajara tras la lluvia de hoy (FOTOS)

 ESPECIAL/Policía Vial
